Volkswagen приступил к тестам нового минивэна Caddy

21 января 2020     4
Volkswagen приступил к тестам нового минивэна Caddy

Немецкая компания Volkswagen приступила к тестам минивэна Caddy нового поколения. Об этом 21 января сообщает Motor1.

В настоящее время автомобиль проходит испытания на европейских дорогах общего пользования. Мировая премьера модели состоится в феврале 2020 года.

По данным издания, у нового Volkswagen Caddy появятся светодиодные фары, узкая решетка радиатора, крупный логотип и большие колесные диски.

Грузовые версии автомобиля будут оснащены задней подъемной дверью. При этом в качестве опции останутся доступны задние распашные двери.

О технических характеристиках и двигателях нового Volkswagen Caddy не сообщается. Всю подробную информацию о модели объявят во время мировой премьеры.

16 января сообщалось, что Volkswagen на мартовском автосалоне в Женеве представит хетчбэк Golf GTI нового поколения.

Источник: Газета Известия

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