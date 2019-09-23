WADA обсудит вопрос о РУСАДА 23 сентября в Токио

23 сентября 2019     8
WADA обсудит вопрос о РУСАДА 23 сентября в Токио

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит вопрос о возможных манипуляциях с данными российских антидопинговых лабораторий на собрании в Токио в понедельник, 23 сентября. Об этом заявили в пресс-службе WADA.

После встречи WADA сделает заявление в СМИ, передает «РИА Новости».

20 сентября немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA. По его словам, данные о подозрениях в адрес РФ были направлены в WADA в начале этого года.

РУСАДА в ответ заявило о необходимости дождаться официальных заявлений по данному вопросу.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.

Источник: Газета Известия

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