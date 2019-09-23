WADA потребовало объяснений от России

23 сентября 2019     13
WADA потребовало объяснений от России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Россию в фальсификации данных Московской лаборатории и дало ей три недели на объяснение. Об этом в интервью sportspressen.dk рассказал глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск.

«В связи со сложившейся ситуацией WADA инициировало процесс отстранения Российского антидопингового агенства (РУСАДА). Теперь России дадут три недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных», — заявил Аск.

Функционер выразил мнение, что WADA должно наказать не только РУСАДА, но и всех отечественных спортсменов, в том числе непричастных к допинговым скандалам. «Понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система», — подытожил Аск.

22 сентября сообщалось, что сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года. Причиной этому послужила подделка данных Московской антидопинговой лаборатории. WADA проводит расследование и сообщит о его результатах на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. Там же обсудят вопрос возможной приостановки действия аккредитации РУСАДА.

В июле WADA проанализировало базу данных Московской лаборатории и составило список из 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Имена атлетов не сообщались.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.

Источник: Лента.Ру

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