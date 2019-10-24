WSJ узнала о лжи бывшего эксперта Boeing по 737 Max

Бывший ведущий специалист Boeing по подготовке пилотов Марк Форкнер намеренно обманывал представителей Федеральной авиационной администрации США (FAA) о том, что для управления Boeing 737 Max не нужна дополнительная система подготовки. Об этом в разговоре с агентами Федерального бюро расследований (ФБР) США рассказал его коллега, пишет The Wall Street Journal.

По словам коллеги Форкнера, последний просто боялся потерять работу, поэтому и предоставлял заведомо ложные данные. При этом во время работы экс-специалист обнаружил пробелы в программе подготовки пилотов Boeing 737 Max, которые могли свидетельствовать о проблемах в системе управления полетом самолета.

Предположительно, данные Форкнера могли помочь избежать авиакатастроф с участием лайнеров 737 Max, но остались только во внутренней переписке специалиста с начальством. В 2018 году Форкнер уволился из компании Boeing.

Адковат Форкнера подозрения в адрес своего клиента комментировать не стал. Он назвал его опытным пилотом и заявил, что тот ни за что не посадил бы людей в неисправный самолет. При этом в Boeing выясняют, каким образом переписка Форкнера с начальством стала достоянием общественности и обещают сотрудничать с властями.

12 октября глава Boeing Деннис Меленберг был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров. Новым председателем стал Дэвид Кэлхун. Указывалось, что перестановки связаны с крушением двух самолетов.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing. Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.

Источник: Газета Известия