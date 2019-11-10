YouTube-блогер транслировал боксерский бой через отражение в очках

Один из пользователей YouTube запустил трансляцию боксерского поединка между интернет-знаменитостями Логаном Полом и KSI через отражение в очках. На это обратили внимание на портале SportsBible.

Это был уже второй поединок между Логаном Полом и KSI. Трансляция была доступна на платной основе. Однако, по информации Sportsbible, YouTube не стал блокировать стриминг пользователя, посчитав его реакцией на событие.

Блогер KSI одержал победу раздельным решением судей. Права на трансляцию события принадлежали платформе DAZN. К проведению любительского боя было приурочено три пресс-конференции.

Первый поединок между блогерами состоялся в августе 2018-го. Трансляция была бесплатной. В поединке была зафиксирована ничья.

Источник: Лента.Ру