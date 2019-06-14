Zigmund&Shtain привлечет еще 10 миллионов рублей на площадке StartTrack

14 июня 2019     15
Zigmund&Shtain привлечет еще 10 миллионов рублей на площадке StartTrack

Компания Zigmund&Shtain, которая занимается производством и поставкой бытовой техники под собственным брендом, разместила на краудинвестинговой площадке StartTrack предложение о привлечении инвестиций на сумму в 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В 2018 году проект Zigmund&Shtain уже привлек с помощью StartTrack семь миллионов рублей, в инвестиционном раунде приняли участие 43 частных инвестора.

Предыдущий раунд привлекался на разработку, производство и реализацию новых моделей блендера, аэрофритюрницы и аэрогриля линейки Healthy Line. Как сообщил основатель компании Zigmund&Shtain Алексей Водоватов, новые модели были успешно разработаны и на условиях эксклюзива поставлены торговой площадке Tmall, принадлежащей Alibaba Group. По данным Tmall, объем продаж аэрофритюрницы, на разработку которой в том числе привлекались инвестиции, уже составил несколько миллионов рублей, продукт получил около 500 положительных отзывов от покупателей. В настоящий момент компания привлекает инвестиции на разработку новых моделей мелкой бытовой техники, которые будут реализованы через Ozon, OnlineTrade, DNS, «Технодом» и других онлайн-ритейлеров.

«Делать хороший продукт для потребительского рынка и давать покупателям возможность инвестировать в производство их любимых товаров — отличная история, которая стала возможна благодаря краудинвестинговым площадкам. Мы даже объединяем классические инвестиции и reward-based crowdfunding, то есть помимо доходности предлагаем инвесторам наши товары в качестве подарков. Представьте, вы готовите ужин на аэрогриле к созданию которого сами приложили руку», — рассказывает Алексей Водоватов. По его словам, Zigmund&Shtain обеспечивает инвесторам прозрачность бизнеса, регулярно предоставляя налоговую отчетность. Выручка компании за 2018 год составила 743 млн рублей.

Торговая марка Zigmund&Shtain зарегистрирована в Германии и присутствует в России с 2002 года, штаб-квартира бренда находится в Берлине. Производства компании расположены преимущественно в Европе — в Турции, Румынии, Польше, Франции, Италии и Португалии. Модельный ряд компании включает более 60 моделей мелкой и крупной бытовой техники, а также сантехнику. В штате Zigmund&Shtain работает около 100 человек.

Источник: Лента.Ру

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