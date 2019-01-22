Ай-Петри: ловушка для самонадеянных «покорителей» горы

Из-за угрозы схода лавин дороги на плато Ай-Петри остаются закрытыми. Тем не менее многие, игнорируя этот запрет, поднимаются в горы по заснеженному серпантину. Навстречу автомобилю МЧС то и дело спускаются внедорожники, а на обочинах периодически попадаются автомобили, брошенные в снежном плену своими владельцами. Корреспондент РИА Новости Крым принял участие в рейде специалистов республиканского главка МЧС России на гору Ай-Петри.



Где пехота не пройдет…

Проехав село Соколиное УАЗ чрезвычайного ведомства подъезжает к кордону, выставленному перед дорогой на Ай-Петри. Проезд охраняет один человек. Он представляется сотрудником “Крымавтодора” и открывает проезд. Внедорожник выезжает на серпантин. Вокруг заснеженный лес, видны сломанные и согнутые под тяжестью “снежных шапок” деревья, УАЗ “пробегает” под несколькими из них. Еще пару километров до второго спуска к Большому каньону и внедорожник останавливается возле торговой точки, которую буквально смял сильный снегопад. Тут уже стоит снегоход BRP и готовый к любым превратностям погоды внедорожник Mitsubishi L200.

“Пересаживаемся, дальше УАЗ не пройдет”, — говорит начальник части горной-поисково-спасательной специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Владимир Паршенко. Проехав разрушенные снегом палатки торговцев спасатель идет здороваться с коллегами — Константином и Виталием.

Пока загружаемся в машину вверх на плато проносится Range Rover.

“Запретить въезд на плато мы, как МЧС, не имеем права. Этим заниматься должно ГИБДД. Наша задача в текущей ситуации предупредить людей об опасности схода лавин, о том, куда им обращаться в случае, если возникнет угроза жизни и здоровью”, — рассказывает Виталий, набирая скорость на прямых участках серпантина. Машину периодически чуть кидает в сторону, когда переднее колесо задевает сугроб, а впереди уверено мчит снегоход, поднимая тучи “белой пыли”.

На обочине впереди виднеется автомобиль, уже слегка засыпанный снегом. “Продолжайте движение, мы посмотрим, нужна ли помощь”, — раздается из рации голос Владимира. “Плюс”, — отвечает Виталий.

Наша спецмашина начинает набирать скорость, обходя слева корейский внедорожник и остановившийся возле него снегоход.

Неожиданные гости

“Еще одна”, — отмечает наш водитель, показывая на стоящий в “кармане” BMW. “Странно, вроде на цепях. Наверное, решили не рисковать и дальше пешком пошли. Хотя следов не видно… Володя, там по пути еще одна машина, посмотрите, пожалуйста, все ли в порядке”, — передает он по рации.

Мы продолжаем движение, дорога становится гораздо хуже: снежные наметы заметно выше, постоянно дует ветер, сбрасывая с деревьев комья снега.

“Вот ответ, почему сюда сейчас не стоит ехать, как и не стоило 4 января. У нас подготовленная машина, а тогда люди ехали на моноприводных автомобилях без цепей, некоторые — на летней резине. А потом: “Почему МЧС так медленно едет?”. Мы ведь не летаем над сугробами, нам тоже надо добраться до пострадавших через такой снег и, как вы видите, это далеко не пять минут”, — говорит Виталий.

Спустя несколько километров выезжаем на плато. Возле проката зимнего снаряжения пару десятков автомобилей, на склонах множество людей.

“Ну вот, а дорога вроде как перекрыта”, — подметил сотрудник МЧС.

Там же встречаемся со спасателями, ехавшими на снегоходе. “Сейчас пойдем к людям, надо предупредить об опасности схода лавин, вдруг кто-то не видел”, — говорит Владимир.

Проходим вдоль вереницы внедорожников и идем на склон к любителям зимних видов спорта.

“Господа, вы же в курсе, что сейчас есть угроза схода лавин на Ай-Петри, в связи с чем дорога сюда перекрыта. Как вы сюда заехали?” — обращается Владимир к людям.

“Ну, у нас же есть вы, за что спасибо”, — выкрикивает кто-то из толпы.

Готовы ко всему

К сотрудникам чрезвычайного ведомства подъезжает сноубордист. Виктор уже восемь лет тут катается, сегодня приехал на склон с женой и детьми, говорит, что заезжал со стороны Соколиного.

“Я восемь лет уже сюда приезжаю. Машина у меня полностью подготовлена, вы же понимаете, что я бы не рискнул семьей. Давайте покажу”, — обращается Виктор и ведет к своему УАЗу.

Открыв багажник, он показывает снаряжение.

“Мы всегда едем несколькими машинами, все подготовлены. Зимняя шипованная резина, комплект цепей, две лопаты, пила, газовая горелка, если уже серьезно застрянем, плюс, запас еды минимум на сутки. Ездим несколькими машинами, чтобы помочь друг другу, если что-то произойдет, связь поддерживаем с помощью раций”, — говорит Виктор и показывает рацию.

При этом сами любители активного зимнего отдыха не проезжают мимо, если кто-то попадает в беду.

“Мы регулярно вытягиваем автомобили, застрявшие на Ай-Петри. Люди игнорируют предупреждения МЧС, из-за чего попадают в серьезные ситуации. Многие надеются, что шиповка их спасет. Вот недавно, второго января, мы помогали МЧС — спускали застрявшие автомобили, некоторые приходилось раскапывать, предупреждали тех, кто направлялся на плато, что не стоит сюда забираться, если не подготовлены”, — рассказывает Виктор.

Только сильнейшие

После рейда разворачиваемся в сторону села Соколиное, лежащего у подножья Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района. Владимир Паршенко делится впечатлениям от увиденного.

“По результатам рейда я могу сделать один вывод: люди, видимо, находят объезды и на подготовленной технике повышенной проходимости проезжают на Ай-Петри”, — говорит он.

По словам Паршенко, дорогу на плато перекрыли не зря, сейчас на вершине только люди, добравшиеся сюда на тюнингованных внедорожниках и взявшие с собой все необходимое.

“Видно, что мероприятия по недопуску на плато Ай-Петри дают результаты. Люди, которые сюда забрались, отдают себе отчет, где они и готовы преодолевать возможные сложности”, — рассказывает Владимир.

Спасатель делится опытом: если вы решились ехать в зимнее путешествие, пусть даже ненадолго, приготовьте все необходимое.

“В первую очередь надо запастись водой, взять с собой термос, газовую или керосиновую горелку, теплую одежду, заправить автомобиль “под завязку”, взять медпрепараты, цепи и запас питания на сутки. Предупрежден — значит вооружен”, — говорит спасатель.

Тем временем погода у подножья начинает меняться: дорога оттаивает, с деревьев падает тяжелый снег, а под колесами УАЗика разлетается жижа из грязи и снега. Буквально несколько дней, и если вновь не похолодает, на плато тоже начнет таять снег и добраться туда станет практически невозможно.



Владислав Сергиенко, корреспондент РИА Новости Крым

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