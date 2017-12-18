Губернатор Севастополя рассказал о перспективах города стать городом-миллионником

Конец года – время подводить итоги. Для Севастополя 2017 год был полон знаковых событий: впервые в истории города состоялись выборы губернатора, “Севморзавод” заложил первый за 12 лет плавкран, завершились работы по восстановлению легендарной Константиновской батареи, которая защищала город во время двух оборон, началось строительство севастопольского участка “Таврида”. О том, какие еще перемены произошли в Севастополе в 2017 году, корреспонденту РИА Новости Крым Андрею Кирееву в предновогоднем интервью рассказал губернатор города Дмитрий Овсянников.

Не могу не начать наш разговор с горячей темы, с ситуации в Заксобрании Севастополя. Бытует мнение, что спор вокруг законопроектов по бюджету возник из-за того, что депутатам сократили финансирование в 2018 году на 33 млн рублей.

Я не думаю, что депутаты готовы публично обсуждать вопрос финансирования Заксобрания. Ситуация возникла из-за того, что у правительства Севастополя не было четкого понимания, когда будет проведена сессия, поскольку до конца года необходимо принять очень важный документ – бюджет. Если бы мы знали точную дату, то вопрос бы не поднимали. Мы просто подстраховались – направили предложение провести внеочередное заседание 20 декабря. Мы рассчитывали, что в ходе сессии 12 декабря бюджет будет рассмотрен по существу: в эту отрасль столько средств не нужно, на дороги стоит добавить денег, откуда-то убрать. Но этого не произошло. Не было никаких вопросов, никаких обсуждений, иных мнений, поправок. Никто не был готов четко представить альтернативную позицию. Мы просто потратили около двух часов на регламентные процедуры.

Как вам вообще работается с нынешним составом Заксобрания?

Мне работать комфортно. Единственное, что мне не нравится — это злоупотребление процедурными вопросами. Я готов обсуждать содержательные вещи, но биться по поводу той или иной процедуры — это не совсем правильно.

Дмитрий Владимирович, прошу вас подвести итоги года: чего добились, что не удалось сделать?

Во-первых, правительство Севастополя стало работать в более динамичном режиме. Мы утвердили стратегию социально-экономического развития, все 20 госпрограмм, реализация которых позволит нам достичь поставленных цедей. Стало больше строиться и ремонтироваться дорог, мы впервые ввели четыре новых детских сада и одну школу. В процессе строительства еще две школы, в декабре приступим к возведению трех новых детских садов. Мы стали больше внимания уделять ситуации в здравоохранении: реализуется проект “Бережливая поликлиника”, который предусматривает более качественное предоставление услуг, устранение очередей. Пока это не требует капитальных вложений, но уже в следующем году мы займемся ремонтами больниц и поликлиник. Достаточно много было сделано в сфере благоустройства – в 100 дворах положили новый асфальт, установили 100 детских и 100 спортивных площадок. В следующем году эту работу мы также продолжим. Впервые сдаем парковое пространство – выполнили 1-ю очередь реконструкции “Дино-парка”, в декабре заканчиваем реконструкцию парка имени Анны Ахматовой, приступаем к благоустройству парка Победы. И такой работы, на первый взгляд мелкой, проводится очень много.

Какие глобальные задачи ставите перед правительством на 2018 год?

Первая задача – запустить ключевые стройки: очистные сооружения “Южные”, активизировать работу по седьмому участку трассы “Таврида”, к строительству которой мы недавно приступили, выполнить ремонт дороги в Камышовую бухту, завершить проектирование Гераклейской рокады (сети дорог, которые разгрузят существующие магистрали города). Вторая задача — закончить проектирование проектов, которые должны быть реализованы к 2020 году. Речь идет, в частности, о газификации населенных пунктов Севастополя и 299 домов, систем водоснабжения и водоотведения, около 80 социальных объектов – школ, детских садов, спортивных и культурных объектов, капитальные ремонт 22 медицинских учреждений. Как известно, президентом России поставлена задача проработать вопросы строительства киноконцертного зала, театра оперы и балета. Третья задача — дальнейшее совершенствование работы правительства Севастополя. Нужно повышать эффективность системы, каждого отдельного чиновника — избавляться от тех, кто не справляется, добиваться результатов. В этом году количество поручений в сравнении с 2016 годом выросло в три раза, при этом не исполненных поручений стало меньше, а выговоров стало больше в семь раз. Когда человек не справляется, мы принимаем решение о его замене. Это не звучит так широко в СМИ, но такая работа ведется постоянно.

Вы уже определись с участком под строительство музейного комплекса с филиалами ведущих музеев страны и других объектов, которые предложил построить в Севастополе Владимир Путин?

Мы рассматриваем несколько вариантов. Я напомню, что по решению президента министерство обороны предоставляет городу земельные участки для создания нового городского парка — от набережной Корнилова до улицы Катерной (территория между артбухтой и Карантинной бухтой). Это будет ключевое новое городское пространство. Мы склоняемся к тому, что предложенные президентом объекты должны располагаться именно в этой зоне, возможно, на месте 54 завода. Мы ждем окончательного решения по земельным вопросам от Минобороны.

Большая проблема города – рост автомобильного транспорта. Недавно запустили проект платных парковок, который будет расширяться. Но это едва решит проблему разгрузки города.

На решение транспортной проблемы влияет много факторов, и мы работает по всем этим направлениям. Фактор первый – неприспособленная под современные реалии улично-дорожная сеть. Радует, что горожане понимают необходимость ее развития: в четверг (14 декабря) прошли публичные обсуждения, на которых общественность поддержала предложенный проект, обозначивший, где пройдут новые дороги, где будут расширены существующие магистрали. Разгрузке центра города должны помочь переход через Севастопольскую бухту (мост или тоннель) и Гераклейская рокада, которые мы будет проектировать. Второй фактор – избыток на дорогах пассажирских автобусов малой вместимости и несовершенная логистика перевозок. Мы будем работать по переходу на регулируемые тарифы, над сокращением числа дублирующих маршрутов – их общее количество сократится со 140 до 96. Третий фактор – нехватка парковочных мест. Мы будем устранять проблему, создавая новые парковочные места. Также мы работаем над улучшением организации дорожного движения, в чем нам помогают камеры видеофиксации. Реализация этих планов приведет к разгрузке города от машин.

Севастополь – привлекает множество туристов, при этом до сих пор на многих центральных улицах города — ямы. Следует ли приоритетно улучшить дороги в центре Севастополя – все же это лицо города?

Конечно, приоритеты нужно расставлять. Для этого мы пользуется данными ОНФ. При участии организации перечень дорог для ремонта в 2018 год был утвержден еще 1 ноября этого года. Начинаем делать улицы Новороссийская, Корчагина, Рыбацкий причал. Контракты на их ремонт будут заключены до конца года, работы завершены в первой половине 2018 года. Это не говоря о ямочном ремонте. Сегодня у “Севавтодора” есть все возможности для качественной работы. У нас вообще большие планы по ремонту дорог в городе. В начале 2017 года нормативам соответствовали 38% дорог, сегодня — уже 43%. Мы планируем ежегодно увеличивать эту цифру на 5-7% — это порядка 70 км дорог. Это большой процент — в других субъектах Южного федерального округа уровень соответствия от 40 до 60%. В следующем году планируем паспортизировать еще 200 км дорог, которые ранее никем не обслуживались и не соответствуют нормативам. И теперь для нас главное — темп работ не снижать.

В Севастополе дефицит медицинского персонала и воспитателей в детских садах. Как планируете решать кадровые вопросы?

По медицинскому персоналу у нас действует программа, в рамках которой было привлечено более 80 специалистов, которым выплачиваются “подъемные”. В сфере здравоохранения укомплектованность кадрами порядка 85%. Слабое звено – педиатры – 77%. Мы решаем проблему дефицита таких специалистов целевым набором (в медицинских вузах), соответствующие договоры заключены. Эту задачу, в первую очередь, должны решать главврачи. Что касается школьных и дошкольных учреждений — ситуация лучше. В этом вопросе мы сотрудничаем с СевГУ – мы им предоставляем данные о потребности в таких специалистах, они с учетом наших предложений увеличивают набор студентов на эти специальности. Со своей стороны мы должны решить вопрос повышения заработной платы. Это ключевая задача. Мы продолжим работать в этом направлении, будем применять дополнительные меры стимулирования. Я уверен, что в перспективе у нас не будет проблем с кадрами.

Весной этого года было объявлено, что “13 завод” войдет в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). “Минус” этого предприятия – отсутствие сухих доков. Планируется ли объединение “13 завода” и “Севвморзавода” (уже в составе ОСК как филиал центра судоремонта “Звездочка”), у которого есть сухие доки?

Согласно поручению президента, в Севастополе должен быть восстановлен полноценный судоремонтный кластер. Госпрограммой оборонно-промышленного комплекса предусмотрено 7 млрд рублей на развитие “Севморзавода”. Предприятие будет модернизировано и получит сухой док размером 290 метров, чтобы выполнить плановый ремонт флагмана ЧФ крейсера “Москва”. “13 завод” войдет в состав ОСК в ближайшее время.

Его включат в состав центра судоремонта “Звездочка”?

Нам важна не корпоративная структура, а чтобы здесь были размещены заказы, появились новые рабочие места – для 6-7 тысяч человек (в целом в сфере судоремонта). Людям неважно, как это будет называться. Главное, чтобы эти производственные площадки в рамках одного юридического лица работали. Решение об объединении будет приниматься ОС

В этом году было много споров о развитии гражданского сектора аэропорта “Бельбек”. Что сегодня с реализацией проекта – аэропорт “Симферополь” что-то делает в этом направлении?

“Бельбек” – аэропорт двойного назначения (военный и гражданский). Принято решение о его развитии как филиала аэропорта “Симферополь”, что предусматривает создание гражданской составляющей в виде чартерной и ВИП-авиации. Другими словами, с ограниченным для гражданских судов способом эксплуатации. Но такое использование все равно предусматривает приведение взлетно-посадочной полосы, перронов, объектов инфраструктуры, объектов аэронавигации в полное соответствие с требованиями для гражданских судов. Есть дополнительное решение о строительстве второй взлетно-посадочной полосы для целей Министерства обороны, поэтому через некоторое время “Бельбек” станет полноценным объектом для движения воздушных судов. Я уверен, мы всегда сможем обсуждать целесообразность создания полноценного гражданского сектора. Сейчас наша задача построить в “Бельбеке” необходимые объекты инфраструктуры. Дальше – посмотрим.

Дефицит электроэнергии во время зимних пиковых нагрузок в Севастополе оценивается примерно в 10-15%. Будет ли этой зимой применяться веерное отключение электроэнергии в городе?

У нас нет дефицита. Мы иногда можем испытывать сложности с поставками электроэнергии, и задача правительства устранять их введением дополнительных мощностей. Для этого ведется строительство новой ТЭС, также мы располагаем ресурсами, чтобы компенсировать недостаток мощности. В 2017 году ограничения потребителей были только в исключительных случаях. Дефицит возникает, когда кто-то не справился со своими задачами: либо резервные источники не подготовили, либо дополнительные мощности не ввели. В данный момент вся система работает слаженно, поэтому, я надеюсь, у нас прохождение зимнего сезона будет в нормальном режиме.

Что с вводом в эксплуатацию первой очереди Севастопольской ТЭС?

В 2018 году, как положено, станция будет введена.

По неофициальным данным, численность Севастополя превышает 500-550 тысяч человек. По мнению некоторых экспертов, город не может “переварить” такое население – инфраструктура не приспособлена, дефицит воды. При этом поток переселенцев не иссякает. Эта проблема не преувеличена?

То, что в городе живет больше, чем показывает официальная статистика, я с этим соглашусь. Но я не соглашусь, что нужно ограничивать допуск переселенцев. Нам действительно нужно сконцентрироваться на развитии коммунальной инфраструктуры, что мы и делаем. Главное, чтобы те, кто приезжает в город, смогли найти себе работу, создавали новые бизнес-проекты.

У Севастополя есть потенциал стать городом-миллионником?

Я бы поставил вопрос иначе – а нужно ли к этому стремиться? Сейчас численность населения Севастополя по официальным данным почти 430 тысяч человек, а экономически активное население — порядка 175 тысяч. Если город удвоится, то еще 200 тысяч человек должны найти себе работу. Есть ли для этих 200 тысяч рабочие места? Наверное, нет. Потенциал для роста у Севастополя есть, но для этого нужно развивать инфраструктуру, отдельные отрасли экономики, строить и реконструировать социальные объекты – все то, о чем мы говорили.

По итогам этого года в строй будет введено не более 120 тысяч квадратных метров жилья, это почти на 70 тысяч квадратных метров меньше, чем годом ранее. Более того, согласно прогнозам, в 2018 году будет введено не более 30 тысяч квадратных метров. Как вы считаете, это не приведет к резкому росту цен на недвижимость?

Уменьшение темпов ввода жилья связано с несколькими факторами. Напомню, в прошлом году вводились в эксплуатацию дома, которые были построены несколько лет тому назад – большая часть объектов относится к Миноброны. Естественно, в этом году объем нового жилья пошел на спад. Второй объективный фактор, мы стали жестче относиться к застройщикам – требовать выполнение всех норм. Это касается и приемки домов, и выдачи новых разрешений. В этом году были выданы разрешения на строительство всего двух новых многоквартирных домов и еще по семи были утверждены изменения в разрешительную документацию, порядка 600 разрешений получили горожане для индивидуального жилищного строительства. Объем ввода жилья просто вошел в нормальное русло. Но если посмотреть на нашу стратегию, конечно, мы себе ставим задачу строить не менее 300-400 тысяч квадратных метров в год. Для этого требуется земля и строительство жилья эконом-класса.

Недавно в Севастополь приезжал Сергей Степашин (председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), который заявил о готовности предоставить в 2018 году 400 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. Но покупать жилье он предложил по федеральным расценкам — примерно 37 тысяч рублей за квадратный метр. Но рыночная стоимость жилья в Севастополе примерно вдвое больше. Мы, конечно, можем предоставить застройщикам землю с коммуникациями, чтобы они предоставили нам жилье по цене 37 тысяч рублей за квадратный метр. Другой вопрос – найдутся ли желающие? Пока не нашлось. Возможет вариант создания государственной городской строительной компании, будем сами строить на своей земле. Мы ищем разные варианты, как снизить стоимость жилья.

Пока варианты не нашли, цены могут пойти вверх…

Давайте проанализируем ситуацию – в 2014-2015 годах наблюдался существенный всплеск интереса к жилью в Севастополе. В 2016 наметилась тенденции спада, а в 2017 году спрос на квартиры упал еще больше. Это отражается и на стоимости квадратного метра — рост не может быть бесконечным. Мы видим, что рынок достиг определенного предела, а дальнейшие наши шаги должны привести к уменьшению цены.

Дмитрий Владимирович, у вас есть карьерные амбиции? Вы бы хотели получить министерский портфель или стать руководителем крупного холдинга/предприятия?

Сейчас у меня, кроме как желания отработать срок или два срока в должности губернатора Севастополя – других амбиций нет вообще. По большому счету, я должен доделать то, что озвучил. Это такой гигантский вызов, и если я это сделаю, то буду испытывать чувство удовлетворения. Не уверен, что все это можно сделать за 4-5 лет, но пытаться буду.

В этом году фактически из руин восстала Константиновская батарея, ведется реконструкция Малахового кургана, планируется благоустройство Исторического бульвара. Как вы смотрите на идею восстановления других батарей и укреплений Севастополя?

По большому счету нужно постепенно все благоустраивать, возрождать и восстанавливать, чтобы мы помнили свою историю. Но другой вопрос — хватит ли у нас сил сделать это в обозримом будущем? Сразу отвечу — не хватит. В городе очень большое количество фортификационных сооружений, которые нужно восстанавливать. Это можно делать в рамках определенных проектов, например, проект парка “Патриот”, который предусматривает открытие доступа к 30-ой береговой батарее. В этом вопросе лучше действовать пошагово: на что мы можем замахнуться, мы конечно замахнемся. Давать популистские заявления, что мы восстановим все батареи, я не буду, но обещаю вести ежедневную кропотливую работу в этом направлении.

Прошлый Новый год вы отмечали с родителями в Ижевске. Как планируете встретить новогодние праздники в этом год

Новый год принято проводить с родителями. Тем более, что я не вижусь с ними целый год. Чтобы не было каких- либо интерпретаций, что я не нахожусь в Севастополе, я открыто говорю, конечно, я поеду к родителям.



crimea.ria.ru