«Зелёная Пирамида» – центр притяжения джаза

30 апреля в 15:00 во Всемирный день джаза в «Зелёной Пирамиде» откроется 10-й джазовый сезон. Десять лет – это солидный возраст для проекта, тем более джазового. Как всё начиналось, развивалось и что ждет севастопольцев и гостей нашего города в юбилейный сезон, рассказал художественный руководитель Арт-галереи «Зелёная Пирамида» Леонид Шувалов.



Л. Шувалов: В 2008 году я обратился к Валерию Шипулину с просьбой организовать в Арт-галерее джазовые вечера. Решили, что джазовые вечера у нас будут по вторникам и вот с его легкой руки уже десять лет с мая по октябрь у нас в «Зелёной Пирамиде» играет джаз. Потом Валерий стал заниматься другими проектами, а мы, в дополнение к «Джазовым вторникам», с 2010 года стали проводить джазовые фестивали. Конечно, это не коктебельские фестивали, но исполнительский уровень участников весьма и весьма высок.

Кто из музыкантов принимал участие в Ваших джазовых вечерах и фестивалях?

Да, практически, все севастопольские музыканты и не только джазовые, поименно перечислять не буду – кого-нибудь не назовешь, потом будут обиды. Приезжали коллективы и музыканты из Москвы, Питера, Одессы, Киева, Донецка, Днепропетровска, Харькова, Луганска, Сум, Симферополя, Ялты – «Ялта-Джем». Удивительный коллектив, но, к сожалению, распался. Это я так, навскидку, перечислил, если долго в памяти не копаться.

Леонид Юрьевич, а чего ждать 30 апреля на открытии десятого сезона? Сезон-то все-таки юбилейный.

Юбилейный и поэтому мы решили совместить два события: открыть сезон и отпраздновать Всемирный День Джаза.

Интересно, Всемирного Дня рока или классической музыки нет, а джаза, оказывается, есть.

Всемирный День Джаза – это небольшая компенсация за те лишения, тяготы и невзгоды, которые джаз претерпел. Ведь сначала на него презрительно фыркали – мол, джаз — это для Америки. У нас дело дошло до преследований и запретов, запрещали аккордеон, саксофон. Помните: «от ножа до саксофона – один шаг». Джаз объявляли пособником чуждой культуры империалистического Запада, а сегодня это напрпавление стоит в одном ряду с классической музыкой. В 2012 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО был провозглашен Всемирный День джаза – 30 апреля. И в этот день – 30 апреля десятый джазовый сезон в «Зелёной Пирамиде» открывать, согласно традиции, будет оркестр «City Big Band». Раньше этот биг-бэнд назывался «Саксофоны Севастополя». Продолжит концерт джазовый секстет под управлением Виктора Никулина. Также наших гостей ждёт сюрприз – очень интересный коллектив фортепьянное трио «А Три». Любителей блюза порадует выступление «SearchHaickInBlues». Помимо этого, на открытие приедет известный питерский клавишник Владимир Дод.

Скажите, а сколько стоит билет на открытие и где его можно приобрести?

Нисколько и нигде – вход у нас свободный на протяжении всех десяти лет. Приходите, можно просто посидеть на стуле, послушать джаз, можно за столиком – вход свободный. Конечно, столик лучше заказать заранее по телефону.

Расскажите про джазовый фестиваль. Будет ли он проводиться в этом году?

Будет. Сначала будут традиционные «Джазовые вторники в Зелёной Пирамиде», а потом сам фестиваль — 3, 4 и 5 июня. Вход будет также свободный и на «Джазовые вторники» и на фестиваль.

Открытие 10-го, юбилейного джазового сезона в «Зелёной Пирамиде» состоится 30 апреля в 15:00, по адресу: ул. Древняя, 29 (у входа в Херсонесский Заповедник»). Вход свободный, заказ столика по телефону: +7 978 739 15 39.



Пресс-служба арт-галереи «Зелёная пирамида»

Фото с сайта news.sevas.com