Как создавался севастопольский «МОСТ» изобразительного искусства

Сегодня в Севастополе уже существует ряд творческих пространств, где регулярно проходят выставки произведений изобразительного искусства. Спектр жанров широкий: от абстрактной беспредметной живописи до реалистических полотен мастеров крымского пленэра. Однако пока в нашем городе еще не существует стационарной галереи или выставочного зала, где могли бы показывать свои произведения молодые местные художники.

Творческая молодежь города регулярно устраивает коллективные выставки на разнообразных арт-площадках. В конце декабря 2018 года очередная такая выставка прошла в библиотеке им. Л. Толстого. Молодые художники Севастополя объединились в арт-группу, которая получила название «МОСТ».

Известный художник-график Владимир Новиков, лидер творческого объединения, поведал о рождении севастопольского «МОСТа», поделившись планами и мечтами своих единомышленников.

– Вова, почему именно «МОСТ», откуда зародилась идея?

– Идея была вначале. Только идея была не в том, чтобы собрать объединение, потому что коллектив уже естественным образом объединился, нужно было обозначить свой характер, произнести вслух, какое место мы занимаем в художественной жизни Севастополя. Так сложилось, что в городе существует три основных движения: «Товарищество южнорусских художников», «Академия абстракционизма» и «Союз художников России». Ни к одному из этих движений мы не можем примкнуть концептуально, потому что мы работаем в отличном от всех них направлении. Необходимо было определить для себя свою тарелку, в которой нам будет комфортно. Так сформировалась концепция, похожая на экспрессионистическую, поэтому самым логичным из предложенных названий было «МОСТ», которое для нас никак не связано с событиями, касающимися постройки мостов. В первую очередь, наш «МОСТ» соединяет физику и метафизику, видимое и незримое, или внешний и внутренний мир.

– Сколько лет севастопольскому «МОСТу»?

– Названию около двух лет, а объединение чуть старше. Мы начали формироваться как коллектив, когда создавали общий проект – арт-путеводитель «Открой Севастополь», после чего поняли, что нам нужно продолжать работать вместе и ставить новые интересные задачи.

– Чем «МОСТ» отличается от остальных художественных тусовок города?

– Тяжело сказать. Я не знаю, чем живут остальные коллективы, но надеюсь, что общее у нас всех – стремление развивать искусство, приумножать красоту и радость и тем самым изменять жизнь Севастополя к лучшему.

– Кто основные строители «МОСТа»? Какие критерии для общности?

– Сергей Меркулов, Владимир Новиков, Руслан Микаилов, Алина Сумченко, Елена Мелькова, Нана Деменкова, Мария Щериля, Ольга Корчагина, Дарья Самошина, Надежда Терёхина – это основной костяк объединения, люди, которые больше всего делают для развития «МОСТа», благодаря которым он не рушится или не превращается в свободно плавающий плот.

– Имеет ли значение возраст кандидата в участники «МОСТа»?

– О расширении состава мы сейчас вообще не задумываемся, поэтому критерии кандидатов не обсуждали. Авторы попадают к нам естественным образом, можно сказать по принципу душевного родства. Очень важным показателем является способность не только регулярно создавать интересный творческий продукт, но и способность работать в коллективе, выполнять скучную работу. Вот, например, когда мы работали над созданием путеводителя, пришлось вручную собирать упаковку и складывать в неё карты. Это был монотонный и кропотливый труд, который слишком сложен для творческих людей, но мы все справились.

– Какие выставки и проекты организовали участники творческого объединения?

– Кроме арт-путеводителя, мы осуществили несколько выставочных проектов, самыми интересными из которых были «Красивый красный» с объединяющим все картины красным цветом и «Вход – выход» в музее «Подземный Севастополь». Также мы достаточно успешно почти всем составом приняли участие в XII Биеннале камерной акварели Крыма и теперь эти работы планируем показать в Севастополе.

– Существуют ли перспективы объединения художников севастопольского «МОСТа» с молодыми литераторами и музыкантами?

– Мне кажется, что объединяться с творческими коллективами, работающими в других видах искусства, слишком сложно, чтобы это было возможным. Не думаю, что для кого-то секрет, как сложно творческим людям работать в одном коллективе, а объединяться с другим непростым коллективом реально только под одной огромной идеей. Если такая появится, то совместная работа была бы очень хорошим, полезным опытом.

– Каковы возможности выставочных пространств современного Севастополя?

– Эта проблема очень хорошо стала видна с уходом на реставрацию музея им. М.П. Крошицкого. Стало ясно, что в центре города нет ни одной специальной площадки, где может выставиться любой художник или группа художников на равных правах. Музей не решал эту проблему, но смягчал её. Теперь это некому делать, и в центре Севастополя появилась арт-пустота. Конечно, существуют несколько хороших мест, в которых можно повесить картины, но эти пространства не могут стать универсальными и специальными и удовлетворять любые требования, начиная от классических вещей и вплоть до концептуальных проектов. Севастополь сейчас в основном станковый, но эта ситуация может очень быстро измениться.

– Каковы основные проблемы в жизни молодых художников города и уместно ли вообще употребление словосочетания «молодой художник»?

– Проблема молодых художников – это ещё одна огромная пустошь города. Отсутствием в Севастополе художественного вуза мы выгоняем потенциальных художников за пределы города и даже полуострова. Молодой автор просто не может здесь получить серьёзное образование и качественно реализовываться. Сейчас легче уехать в Питер или Москву и развиваться там. Многие так и поступают, что приводит к обеднению художественной среды Севастополя. И только благодаря арт-тусовкам появляется возможность для молодёжи как-то заявлять о себе и постепенно расти.

– В литературной жизни есть такое понятие, как графомания. Существует ли нечто подобное в сфере изобразительного искусства?

– Сейчас получил широкое распространение способ рисования ради количества, без постановки каких-либо задач. Всё это называется скетчами, но не всё ими по сути является. Скетчи бывают очень интересными и впечатляющими качеством исполнения. Изобразительная графомания – это полное отсутствие понимания, как и что изображается, какие бывают выразительные средства, как ими пользоваться и главное – зачем это нужно. Конечно, на основе этого может вырасти мастер, но он не станет художником в полном смысле слова.

Ждём новых творческих сюрпризов от Новикова и его единомышленников – созидателей художественного севастопольского «МОСТа».



Тихон Синицын