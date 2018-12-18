Официальное обращение Светланы Мельниковой, директора музея-заповедника Херсонес Таврический

15 декабря 2018     168
Официальное обращение Светланы Мельниковой, директора музея-заповедника Херсонес Таврический

Дорогие друзья! В июне 2019 года истекает срок моего контракта…

Сотрудники и ветераны Владимиро-Суздальского музея-заповедника, общественность города Владимира обратились к Министру культуры Российской Федерации с просьбой назначить меня на должность директора этого, родного для меня музея. И такое решение было принято.

За более чем 2 года Севастополь и Херсонесский музей стали для меня очень близкими. Это были важные, трудные, наполненные интересной работой годы моей жизни. Здесь я встретила замечательных людей, поддержка которых помогала идти дальше. Оглядываясь назад, могу сказать, что рада тому, сколько удалось сделать нашему коллективу – от решения хозяйственных вопросов до создания экспозиций и выставок, получивших самые лестные оценки как профессионалов, так, что не менее важно, наших посетителей. Несомненно, сегодня «Херсонес Таврический» — один из самых ярких федеральных музеев-заповедников с большим потенциалом дальнейшего развития.

Я честно работала на блага музея-заповедника, полюбила его, и потому мне непросто расставаться с моими коллегами и с древним городом. Верю, что впереди музей ждет только позитивное поступательное движение, он непременно станет одним из лучших археологических музеев в мире!

Херсонес навсегда останется для меня своим, поэтому сколько это будет возможно я буду поддерживать своих коллег в решении общих для многих музеев и отечественной археологии задач.

Однажды журналисты спросили – что для меня Севастополь. Я ответила, что это Черное море и идет корабль Херсонес. Пусть же наш общий дом, наш Херсонесский музей-заповедник смело, гордо и успешно идет по морю житейских дней!

Желаю музею, его сотрудникам и посетителям благополучия!

 
Всегда Ваша,
Светлана Мельникова

P.S. 10 декабря Светлана Мельникова покинула пост директора Херсонесского музея. В соответствии с приказом Министерства культуры России, Светлана Мельникова с 11 декабря 2018 года возглавит Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Исполняющей обязанности директора Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» назначена первый заместитель директора Елена Морозова.

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике // Интервью


Хеосонесский музей - место знакомства с истоками российской и мировой истории: интервью с председателем Фонда «Моя история» Иваном Есиным Херсонесский музей – место знакомства с истоками российской и мировой истории: интервью с председателем Фонда «Моя история» Иваном Есиным

В этом году гостей Крыма: ученых, школьников, студентов и, конечно, туристов, – ждет большой сюрприз. Будут презентованы новые экскурсионные маршруты и просветительские проекты музея-заповедника «Херсонес Таврический». Проект, над которым историки, археологи, дизайнеры, инженеры, реставраторы кропотливо работали полтора года, удивит многих. Эксперты уже говорят о том, что Херсонесский музей становится не только одним из самых современных… читать »

«Зелёная Пирамида» - центр притяжения джаза «Зелёная Пирамида» – центр притяжения джаза

30 апреля в 15:00 во Всемирный день джаза в «Зелёной Пирамиде» откроется 10-й джазовый сезон. Десять лет – это солидный возраст для проекта, тем более джазового. Как всё начиналось, развивалось и что ждет севастопольцев и гостей нашего города в юбилейный сезон, рассказал художественный руководитель Арт-галереи «Зелёная Пирамида» Леонид Шувалов.   Л. Шувалов: В 2008 году… читать »

«Херсонес Таврический» планирует создать музей истории Балаклавы - Мельникова «Херсонес Таврический» планирует создать музей истории Балаклавы – Мельникова

В 2017 году музей-заповедник “Херсонес Таврический” смог реализовать ряд крупных проектов, которые ждали своего воплощения десятилетиями. В частности, после реставрации была открыта обновленная Античная экспозиция, получено “добро” на реставрацию крепости Чембало в Балаклаве, началась разработка музея подводной археологии и многое другое. Корреспондент РИА Новости Крым поинтересовался у директора заповедника Светланы Мельниковой, сохранится ли динамика позитивных… читать »

Губернатор Севастополя рассказал о перспективах Севастополя стать городом-миллионником Губернатор Севастополя рассказал о перспективах города стать городом-миллионником

Конец года – время подводить итоги. Для Севастополя 2017 год был полон знаковых событий: впервые в истории города состоялись выборы губернатора, “Севморзавод” заложил первый за 12 лет плавкран, завершились работы по восстановлению легендарной Константиновской батареи, которая защищала город во время двух оборон, началось строительство севастопольского участка “Таврида”. О том, какие еще перемены произошли в Севастополе… читать »

И, разумеется, русский алфавит в помощь... И, разумеется, русский алфавит в помощь…

«В далекой-далекой галактике, в далекие-далекие времена, встретились мастер-джедай Андрей Дзенский, автор-исполнитель собственных песен, мастер-джедай, замечательный балаклавский музыкант Иван Тишин и великий ситх и поэт Михаил Капкин. И решили, что музыка – это прекрасно». Так начинает свой рассказ лидер известной севастопольской команды «Тургенев-band» Андрей Дзенский. Ровно пятнадцать лет назад, в декабре 2001 года, возникла эта самобытная… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info