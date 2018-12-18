Официальное обращение Светланы Мельниковой, директора музея-заповедника Херсонес Таврический

Дорогие друзья! В июне 2019 года истекает срок моего контракта…

Сотрудники и ветераны Владимиро-Суздальского музея-заповедника, общественность города Владимира обратились к Министру культуры Российской Федерации с просьбой назначить меня на должность директора этого, родного для меня музея. И такое решение было принято.

За более чем 2 года Севастополь и Херсонесский музей стали для меня очень близкими. Это были важные, трудные, наполненные интересной работой годы моей жизни. Здесь я встретила замечательных людей, поддержка которых помогала идти дальше. Оглядываясь назад, могу сказать, что рада тому, сколько удалось сделать нашему коллективу – от решения хозяйственных вопросов до создания экспозиций и выставок, получивших самые лестные оценки как профессионалов, так, что не менее важно, наших посетителей. Несомненно, сегодня «Херсонес Таврический» — один из самых ярких федеральных музеев-заповедников с большим потенциалом дальнейшего развития.

Я честно работала на блага музея-заповедника, полюбила его, и потому мне непросто расставаться с моими коллегами и с древним городом. Верю, что впереди музей ждет только позитивное поступательное движение, он непременно станет одним из лучших археологических музеев в мире!

Херсонес навсегда останется для меня своим, поэтому сколько это будет возможно я буду поддерживать своих коллег в решении общих для многих музеев и отечественной археологии задач.

Однажды журналисты спросили – что для меня Севастополь. Я ответила, что это Черное море и идет корабль Херсонес. Пусть же наш общий дом, наш Херсонесский музей-заповедник смело, гордо и успешно идет по морю житейских дней!

Желаю музею, его сотрудникам и посетителям благополучия!



Всегда Ваша,

Светлана Мельникова