Херсонесский музей – место знакомства с истоками российской и мировой истории: интервью с председателем Фонда «Моя история» Иваном Есиным

В этом году гостей Крыма: ученых, школьников, студентов и, конечно, туристов, – ждет большой сюрприз. Будут презентованы новые экскурсионные маршруты и просветительские проекты музея-заповедника «Херсонес Таврический». Проект, над которым историки, археологи, дизайнеры, инженеры, реставраторы кропотливо работали полтора года, удивит многих.

Эксперты уже говорят о том, что Херсонесский музей становится не только одним из самых современных музеев страны, но самое главное, становится достойным того наследия, которое он хранит. Подробнее о проекте поступательного развития мы решили узнать у одного из партнеров музея под открытым небом, председателя фонда «Моя история» Ивана Есина Владимировича.

– Партнерство с Херсонесом – задача новая. И для нас, и для музея-заповедника “Херсонес Таврический”, потому что она связана с масштабными переменами – модификацией и благоустройством территории музея, хранящего наследие древнего города, существовавшего более 2000 лет. Это гигантский исторический пласт. И возможность прикоснуться к истории.



– В чем главная цель проекта сотрудничества?

– Сделать музей под открытым небом новым местом знакомства с истоками российской и мировой истории. Открыть археологию и ее достижения для туристов в новом ключе, как часть своей собственной истории, символы которой у всех на слуху.

– В какое историческое окружение попадает посетитель музея-заповедника?

– В разное время город был независимой греческой колонией, потом туда пришли римляне, позже был период существования города как части Византийской империи. Все это делает Херсонес уникальным. Научный взлет изучения этой территории произошел в XIX веке, развернули работу первые археологические экспедиции. Был взлет в начале XX века – это и подвижничество ученых, и серьезный вклад в сохранение и популяризацию наследия Херсонеса Таврического Карла Косцюшко-Валюжинича, первого директора музея. Посещение древнего города государем Николаем II. Херсонес, или как его звали наши предки – Корсунь, уникален еще и тем, что здесь принял крещение князь Владимир. Раскопки здесь ведутся непрерывно по сей день. Но, к сожалению, музейная составляющая, тот музей, который в 2014 году увидели эксперты, сотрудники Министерства культуры России, вызвал много вопросов. Я прежде всего говорю о состоянии материально-технической базы, она была крайне в неудовлетворительном состоянии. Значение Херсонеса для истории и культуры страны тогда никак не соответствовало состоянию дел. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Большие средства вкладываются в развитие музея государством. По той же причине на первым этапе нашего сотрудничества, также был разработан проект именно по благоустройству и приспособлению территории музея к целям показа. Но мы не забываем и про главную задачу – сохранение наследия. По просьбе директора музея С.Е. Мельниковой нам была поддержана инициатива проведения реставрационных работ на одном из центральных памятников, Фонд полностью взял на себя финансирование этого проекта.

– Какие цели вы перед собой ставили, и что удалось осуществить?

– Как я уже сказал, восстановили часть древней оборонительной стены Херсонеса, в ней сохранилась кладка различных исторических периодов. Зрительно продвигаясь от слоя к слою, можно увидеть, как по-разному в разные эпохи осуществлялось строительство оборонительных сооружений. Этот объект уже доступен для посетителей. Большую часть работ по проекту благоустройства и приспособления мы планируем завершить в ближайшее время.

– На каких посетителей вы ориентируетесь?

– Большая часть – люди, которым нужно рассказать о ценности наследия Херсонеса Таврического, его значении для нашей страны, сделать это просто и доступно, и что очень важно, интересно. Поэтому мы решили точечно использовать современные технологии: когда рядом с объектами древней архитектуры будут размещены гаджеты, сенсорные панели, “рассказывающие” посетителям, что они перед собой видят. Насколько интересна, драматургична, эпохальна история этого места. Мы наследники такого колоссального сокровища и должны знать о нем как можно больше. Планируется, что современные технологии позволят рассказать историю древних памятников, историю исследования, дать визуальное представление о том, каким его видели современники. Наши специалисты сделали 3D-реконструкции – зрители смогут увидеть, какими были здания в 1, 2, 5 веках нашей эры. Здесь мы применили наше ноу-хау, некогда произведшее фурор в музейной сфере на выставке «Моя история. Рюриковичи» – цифровые реконструкции. Совместно с историками, сотрудниками музея, археологами, архитекторами, конструкторами сформировали рабочую группу, и она тщательно воспроизводила объекты прошлого.

– Значит, появятся и новые экскурсионные маршруты?

– Да. Раньше они были рассчитаны лишь на ту часть Херсонеса, что выходит на море, древняя портовая сторона практически не затрагивалась. Мы разрабатываем отдельную экскурсию, посвященную жизни Херсонеса и в районе древних крепостных стен, и на территории портового района… Новые маршруты охватят разные сферы жизни древнего города, так, как если бы прежние обитатели Херсонеса рассказали ее сами.

Есть еще одно важное новшество. Мы изучили опыт древних античных городов Европы, Азии и с удивлением обнаружили, что особой популярностью там пользуются ночные экскурсии. Так вот Херсонесский музей подхватит эту тенденцию. Сейчас создаем инфраструктуру, позволяющую сделать художественную подсветку древнего города. Но мы пошли чуть дальше зарубежных коллег – хотим, чтобы подсветка “жила” вместе с посетителями. Наши программисты работают над этим. Люди будут передвигаться от участка к участку, и те будут “дышать”. Но не стану раскрывать все секреты…

– А планируется ли развивать Херсонесский музей как научный центр?

– Разумеется. Когда я говорил, что Херсонес – это уникальный памятник, я в первую очередь имел в виду интерес ученых, мечтающих там побывать и поработать. Городище Херсонеса имеет площадь более 40 гектаров. Огромная территория с огромным археологическим потенциалом. По оценкам некоторых экспертов, если копать в спокойном ритме, потребуется не менее 100 лет, чтобы “открыть” город по всей его площади. Неправильно ждать 100 лет, когда многие вопросы прошлого остаются загадкой. Поэтому мы запускаем с МГУ проект по раскопкам на территории заповедника. Возможно, это поспособствует появлению на базе Херсонеса новых экспедиций молодых археологов.

– Как к вашим задумкам отнеслись эксперты?

– Мы с самого начала решили, что будем руководствоваться только мнением экспертов. В этом качестве охотно выступили историки, архитекторы, руководители музеев. Наш проект изучали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, известные археологи, крупнейший историк-византинист, академик Сергей Карпов. Проект прошел экспертизу Министерства культуры РФ. Дано положительное заключение. Ни у кого не вызывает сомнения, что необходимо развивать Херсонесский музей. Ключевыми экспертами, а зачастую и соавторами наших подпроектов, безусловно, являются сотрудники музея-заповедника, знающие и любящие Херсонес как никто другой.

Заповедник посещает более 1 миллиона человек в год (к слову, ожидаемая государством цифра – 4 миллиона). Разве Херсонес менее интересен, чем, например, Иерусалим или Помпеи? Наша задача – рассказать людям об истории этого уникального места на карте России. Мы надеемся, что вместе с коллегами из музея, нам удастся сделать это современно и интересно.



Интервью предоставлено службой по связям с общественностью

Государственного музея-заповедника “Херсонес Таврический”