«Херсонес Таврический» планирует создать музей истории Балаклавы – Мельникова

В 2017 году музей-заповедник “Херсонес Таврический” смог реализовать ряд крупных проектов, которые ждали своего воплощения десятилетиями. В частности, после реставрации была открыта обновленная Античная экспозиция, получено “добро” на реставрацию крепости Чембало в Балаклаве, началась разработка музея подводной археологии и многое другое. Корреспондент РИА Новости Крым поинтересовался у директора заповедника Светланы Мельниковой, сохранится ли динамика позитивных изменений “Херсонеса Таврического” в этом году.



– Светлана Евгеньевна, одна из важных тем музейной сферы Крыма последних дней – заявление Киева о планах ввести санкции против сотрудников музеев полуострова, которые причастны к “незаконному перемещению культурных ценностей через границу”. Как это может сказаться на деятельности крымских музеев, в частности, “Херсонеса Таврического”?

– Во-первых, я не считаю возможным комментировать то, о чем официально не проинформирована. Я такой информацией не обладаю, и документов по этому поводу не видела, поэтому если что-то подобное произойдет, то это будет в компетенции нашего учредителя – министерства культуры России, которое соответствующим образом должно будет отреагировать не подобные вещи.

– Тогда перейдем к музейным вопросам. Острая проблема “Херсонеса Таврического” – транспортная развязка. К музею ведет одна автомобильная дорога, в результате – пробки, заторы. Есть ли надежда на решение проблемы в этом году?

– Проблема действительно тяжелейшая. За последние два года посещаемость “Херсонеса Таврического” увеличилась в разы, а с учетом того, что в ближайшее время мы планируем много интересных массовых мероприятий, эта проблема будет только усиливаться. По моей информации, какого-то однозначного решения на данный момент нет. Я знаю о том, что были попытки демонтировать незаконно возведенные гаражи в непосредственной близости к “Херсонесу Таврическому”. Но я пока этого не вижу. К огромному сожалению, пока не удается решить проблему кругового движения около “Херсонеса”. За счет собственных заработанных средств мы провели сложные работы по перемещению подпорной стены в районе центрального входа. Ее перенесли на несколько метров в глубь и благоустроили, что позволило организовать дополнительные парковочные места. Это в какой-то степени нам поможет, но вы прекрасно понимаете, что это полумера. Я думаю, что рано или поздно этот вопрос все равно придется решать.

– В прошлом году на территории Херсонеса прошло множество театральных, культурно-исторических и музыкальных фестивалей. Каковы творческие планы на этот год?

– В самое ближайшее время — на Пасху у нас будет концерт камерного хора “Таврический благовест”, который приедет к нам из Симферополя. В прошлом году на 9 мая Мариинский театр организовал просто невероятный концерт. Все, кто здесь был, запомнят это событие надолго. И с большой радостью хочу сообщить, что в этом году концерт молодых исполнителей академии оперного искусства Мариинского театра состоится вновь 9 мая. Это будет абсолютно бесплатно. В эти же майские дни — 10 мая у нас будет выступать фольклорный коллектив “Сирин”.

Мы планируем интересную программу на Международный день музеев, 18 мая. В рамках нашего главного праздника в ближайшие выходные будут организованы выставки и музыкальные представления. В летний период, конечно, будут выступления драматических коллективов – театральные постановки.

Этот год для Херсонеса и всей страны ознаменуется знаковым событием — 1030-летием крещения Руси. Здесь мы связаны неразрывной нитью, поскольку крещение великого князя Владимира произошло в Херсонесе. Я полагаю, что к этому времени – это конец июля — мы порадуем наших посетителей интересной концертно-музыкальной световой программой, рассказывающей об истории “Херсонеса”, начиная с самого древнего времени, крещения князя Владимира и до истории города-героя Севастополя.

– Фестиваль “Опера в Херсонесе” в этом году состоится?

– “Опера в Херсонесе” была знаменательным событием в истории “Херсонеса Таврического”. В ближайшее время я полечу в Москву, чтобы выяснить все детали предстоящей оперы, сейчас формируется программа. Мы должны в ближайшее время принять решение, что это будет – серия каких-то концертных программ, где мы представим определенные тематики – арии, музыкальные композиции или это будет постановка. Вы понимаете, насколько это непростая история, потому что постановка настоящей оперы связана с привозом серьезных декораций, нужного света, музыки. Посмотрим. Во всяком случае, опера в Херсонесе летом, конечно, будет.

– Какие в этом году планируются знаковые мероприятия в музейной работе?

– Конечно, будут продолжаться археологические раскопки. Вместе с нашими учеными в них будут участвовать сотрудники государственного Эрмитажа. Археологические раскопки на территории Херсонеса не только не останавливаются, я очень надеюсь, что масштаб этих раскопок будет увеличиваться, а результатом их, как правило, являются находки. Поэтому очень важно, чтобы у музея было достаточно пространства достойно хранить эти вещи. С каждым годом количество экспонатов увеличивается не менее чем на тысячу. Некоторые из них микроскопические, буквально со спичечную головку или маленькую кнопку, а некоторые огромные. Поэтому для нас строительство нового фондохранилища (район Омега-2 – удаленная площадка заповедника) — это жизненный вопрос. И я очень рада, что он сегодня решается – уже ведется строительство фундамента.

Знаковое событие – с 12 по 14 апреля впервые на территории Херсонеса будет проходить президиум Союза музеев России во главе с Михаилом Пиотровским. Приедут в общей сложности 106 директоров крупнейших музеев РФ, которые входят в состав Союза музеев России. Конечно, мы покажем все наши достижения, но и поставим очень серьезные вопросы, которые сегодня стоят перед археологическим сообществом, перед музеями. Я очень надеюсь, что на этом собрании решится вопрос о создании секции объединения археологических музеев России. У нас общие проблемы, общие вопросы – такие как консервация объектов, процесс создания проектной документации, ведения работ и т.д.

Что касается экспозиционного пространства, я надеюсь, что буквально к маю будут закончены работы по реконструкции нового пифосария. Вы помните, по дороге к лестнице было жуткое строение, даже не знаю, как деликатно его назвать – сарай не сарай, навес не навес, что-то очень страшное. Сегодня полным ходом идут строительные работы – это будет новый пифосарий длиной более 100 метров, где будут выставлены наши замечательные византийские мозаики и созданы реконструкции объектов, где они находились, чтобы зрители могли увидеть их первоначальное место нахождения. Этот вопрос тянулся с далеких 60-х годов и сейчас проект пифосария будет реализован должным образом.

Мы очень хотим привести в порядок так называемый музейный дворик за главным зданием византийской истории. Также надо организовать зоны отдыха, чтобы люди могли с детьми присесть, передохнуть. Очень хочется сделать какую-то зону, где посетители могли бы купить чашку чая, что-то легкое перекусить. Когда ты приезжаешь в Херсонес, ты не хочешь отсюда уезжать, и когда ты проводишь здесь несколько часов, вполне естественно, что возникает такое желание. Но поскольку мы зона ЮНЕСКО, и любое новое строительство на территории Херсонеса категорически запрещено, нам приходится искать очень непростые решения, чтобы реализовать наши планы.

– В прошлом году началась реконструкция так называемого первого здания (с левой стороны от главного входа). Сейчас видно и слышно, что в нем ведутся активные работы.

– Ремонт так называемого первого здания — знаковое событие для музея. В прошлом году мы реализовали очень важную вещь – заключили более 100 договоров с туристическими фирмами на оказание туристических услуг. Сейчас логистика этого процесса не очень удобная, поскольку бухгалтерия, отдел, который оформляет экскурсии, находятся в центральной части комплекса.

Я надеюсь, что подрядчик выполнит свои обязательства и у нас к сентябрю будет отремонтирован этот дом. На первом этаже расположится экскурсионный отдел, где представители туроператоров будут оформлять все необходимые документы. В этом же здании будут находиться и другие административные службы – все эти шаги в конечном итоге направлены на то, чтобы постепенно освободить главное здание музея-заповедника (Византийскую экспозицию), потому что оно нуждается в очень серьезном капитальном ремонте. Для этого нужно куда-то пересадить сотрудников. Поэтому ремонт первого здания – стратегическая задача.

– Как часто в Херсонес приезжают рядовые иностранцы и зарубежные ученые?

– Иностранцы приезжают, конечно, не так хорошо и много, как хотелось бы, но даже в период выборной кампании я сама лично водила несколько групп. Это были люди из Швеции, Германии, Кипра, Израиля. Недавно заповедник посетили немецкие дети. Понятно, что санкции многих останавливают, но я думаю, что тяга к истории, культуре, стремлению увидеть Крым — как он сейчас реально живет, пересилит все эти вещи. Конечно, иностранцы испытывают сложности с визами, у них существуют проблемы с мобильной связью, которая не работает в Крыму. Надеюсь, что эти сложности временные и будут преодолены.

Что касается наших профессиональных связей, они, конечно, существуют. Мы всегда говорим о том, что учреждения культуры наводят мосты даже в то время, когда официальные связи рушатся. Пока иностранные ученые, археологи не делали заявки на работы в Херсонесе, но в прошлом году к нам приезжали английские археологи. Профессиональные связи существуют, мы общаемся, слава богу, есть интернет, работает скайп. Переписываемся, сообщаем друг другу о своей деятельности.

– В отношениях с ЮНЕСКО произошли какие-то изменения?

– Все остается на своих местах. Херсонес как входил в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как являлся памятником мирового значения, так и остался. Что касается мониторинга, необходимых документальных отчетов – мы все это делаем и все эти данные передаются в российскую штаб-квартиру ЮНЕСКО.

И в этом контексте важно сказать, что в минувшем году на деньги ФЦП были выполнены очень серьезные реставрационные проекты. По так называемой 19 куртине (крепостной стене) и 16 башне – это часть оборонительной стены Херсонеса — реставрационная проектная документация выполнена и согласована. На данный момент на деньги гуманитарного фонда “Моя история” уже заключен договор с подрядной организацией, подписываем последние документы и в самое ближайшее время мы приступим к реставрации куртины. Это лучший ответ всем нашим скептикам, которые критикует Россию в плане работы по сохранению объектов культурного наследия. Точно такой же ответ был по Античному музею, который 10 лет стоял не у дел.

– Что с реализацией проекта по реконструкции крепости Чембало в Балаклаве?

– Я очень надеюсь, что и здесь камень сдвинется с мертвой точки. Существуют грандиозные планы по реконструкции Балаклавы (со стороны правительства Севастополя). Со своей стороны “Херсонес Таврический” сделал все возможное, чтобы реставрация объектов крепости Чембало была учтена в этом вопросе. Мы выполнили очень дорогостоящие работы по реставрации нижнего города крепости, и я очень надеюсь, что будут выделены средства, чтобы мы приступили к реставрационным работам. Самое главное, что у нас уже есть документация, согласованная, на основе которой мы можем приступить к работе. Условно завтра поступают деньги, запускам процесс, проводим открытый конкурс, определяем победителя и начинаем работать.

Сейчас мы обратились в правительство Севастополя с просьбой подобрать нам какое-то помещение в центральной части Балаклавы, потому что для полноценного филиала требуется постоянная штаб-квартира.

В составе Херсонеса, в составе наследия, которое он хранит, есть огромное количество материальных объектов, имеющих прямое отношение к Балаклаве. Поэтому силами наших ученых мы в состоянии сделать музей истории Балаклавы. Мне бы очень этого хотелось. И, конечно, организовать там нормальное экскурсионное обслуживание.



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