Цветная летопись Севастополя в зарисовках Сергея Меркулова

Дробные осенние виноградники в предместьях Балаклавы. Серебристые чайки на мостках старых причалов Артиллерийской бухты. Праздничная атмосфера у входа в театр Луначарского. Живые, взъерошенные кипарисы над античными улочками Херсонеса… Перед нами узнаваемые рисунки Сергея Меркулова. Притягательный и нескучный современный Севастополь ясно оживает в цветной графике художника.

Впервые «меркуловские» акварельки я увидел в хаотичной ленте социальной сети. Признаюсь, они мне очень понравились и запомнились. В них узнается душа города, ясно читается топос. На мой взгляд, Серёжины картинки точно иллюстрируют повседневное бытие Севастополя. Неслучайно они попали на страницы яркого дневника для севастопольских школьников, в тематические буклеты и подарочные открытки. Главный жанр, в котором трудится художник – скетч. Мне удалось побеседовать с Сергеем Меркуловым о творчестве и любимом городе, о художественных трендах и упражнениях.

— Сережа, лично для тебя, что такое «скетч»? Это просто стильное словечко или определение особого жанра?

— Скетч — определение особого жанра изобразительного искусства, объединившего несколько направлений. На мой взгляд, это и абстрактное сиюминутное рисование, и урбан-скетчинг (городские зарисовки), например. Скетч может стать очень быстрым эскизом, а может превратиться в проработанный рисунок. Урбан-скетчинг, пожалуй, самый популярный вид скетчинга. Также существуют предметный скетчинг, или рисование «из головы», и травел-скетчинг.

В этом жанре главное осуществить передачу события и настроения простыми способами.

За короткое время скетчинг стал очень популярен во всем мире. Ежегодно официальным сообществом урбан-скетчеров проводится симпозиум. Летом этого года он будет проходить в Нидерландах. Поэтому скетч нельзя назвать просто модным словечком.

— Как ты относишься к девизу греческого художника Апелесса «Ни дня без линии»?

— Это хороший совет… Однако как показывает жизнь — трудновыполнимый. Если у меня есть конкретная цель — грядущая выставка или индивидуальный заказ, то я к ней иду быстро. Но бывают периоды «затишья», после которых обычно следует некий прорыв, когда я рисую почти каждый день, а иногда и по 2-3 скетча в день. Порой в силу обстоятельств рисовать ежедневно не получается, даже если очень хочется.

— Сережа, как ты думаешь, художник должен рисовать непрерывно?

— На этот вопрос каждый должен ответить себе сам. Для кого-то рисование — это антистресс. Человек просто кайфует от результата или самого процесса. Кто-то рисует, чтобы рассказать о людях, местах, событиях. Лично я рисую, чтобы держать себя в тонусе и постоянно совершенствоваться, не терять навыки, и получать удовольствие, в конце концов.

— Я знаю, что ты часто рисуешь. Это акварели, «почеркушки», цветная графика… Часто в твоих «вещах» возникает портрет многоликого Севастополя. Почему тебя волнует именно эта тема?

— Севастополь, как живой организм, постоянно развивается, его облик постепенно меняется. Вокруг нас происходит невероятно много событий, которые я с помощью рисунков оставляю в памяти. Урбан-скенчинг немного привязывает к местности. На самом деле определяющим фактором является то, что я родился и живу в Севастополе. Это красивый город, и почему бы мне его не рисовать?

— Где ты получил первоначальные навыки рисования, что стало импульсом к творчеству?

— Основы изобразительного искусства я освоил в севастопольском Центре технического творчества, а потом учился у художника Игоря Вилигина. Главный творческий импульс — непреодолимое желание рисовать.

— Откуда ты черпаешь энергию? Что побуждает рисовать?

— Желание приходит изнутри и регулярно. Источник вдохновения: обилие деталей в урбанистическом пейзаже. Любуюсь деталировкой городского ландшафта. Лодки, катерки, крыши домов, велосипедисты, лестницы… Это же все так красиво.

— Какие дашь советы «унывающему» или ленивому рисовальщику?

— Рисовать надо начинать хоть что-либо. А далее уже форма может начинать диктовать содержание.

— У тебя достаточно «раскрученный» аккаунт с работами в Инстаграме. Много людей с нетерпением ждут твоих новых работ. Ты специально занимаешься продвижением своего творчества через социальные сети? Нужно ли это вообще художнику?

— Художнику это совершенно точно нужно. Если никому не показывать работы, то про тебя никто и не узнает. На выставки ходит слишком узкая аудитория зрителей. Через окошко современного девайса гораздо проще донести творчество любого художника. Зритель сам уже выбирает, кого и когда смотреть. Аккаунт я специально не раскручивал — любители сами «налетели» (улыбается). Сейчас мою графику репостят в популярные группы в соцсетях. Наверное, это и увеличивает потенциальную аудиторию.

— Скетч это серьезно и навсегда или творческий этап? Расскажи о личной творческой эволюции.

Я скажу, что это любовь. Начинал я с масляной живописи, так как все знакомые художники вокруг на тот момент писали именно маслом. Параллельно мне хотелось развиваться в области графического рисунка. Я рисовал черной гелевой ручкой или пером, что в нашем городе хорошо умели делать лишь единицы. Позже, в силу личных обстоятельств, у меня произошел небольшой перерыв, а в 2014 году скетчинг ворвался в мою жизнь, как метель в открытое окно.

Эта идея захлестнула меня, я понял, что это новый виток в моем профессиональном развитии. Как скетчер я участвовал в создании большого проекта «Открой Севастополь» (набор рисованных карт от семи севастопольских художников), после которого было создано творческое объединение «МОСТ». Теперь наше объединение создает крутые выставочные проекты, такие как «Метафизика чувств», «Красивый красный», уникальная выставка «Вход-Выход» в Бункере.

Участие в этих проектах заставляет выйти из зоны комфорта, создавать работы в рамках конкретного арт-события, используя непривычные для меня материалы и художественные решения. Я часто возвращаюсь к черно-белой графике, а иногда работаю чистой акварелью, но все же именно скетчинг — это уже неотъемлемая часть моей жизни.



Тихон Синицын