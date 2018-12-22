Юлия Дроздова: всё начинается с музыки

Более двух месяцев в нашем городе проходил общефлотский конкурс авторской песни «Бардовские встречи». Его главными организаторами выступили Домом офицеров Черноморского флота и Клуб струнной поэзии «Ахтиар». 16 декабря в большом зале Дома офицеров флота состоялся гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей конкурса. Их приветствовал и наградил Дипломами и призами начальник Дома офицеров флота и председатель жюри конкурса «Бардовские встречи» капитан 1 ранга Владимир Пискайкин.

Абсолютным победителем конкурса, его лауреатом, стала Юлия Дроздова. В наш город Юлия приехала совсем недавно, она родом из Нижегородской области, несколько лет жила и работала в Москве. Юлия пишет стихи и песни, играет на гитаре, работает преподавателем по вокалу и ведёт занятия в детско-юношеском клубе «Орион» на Радиогорке. Юлия Дроздова является кандидатом в члены старейшего и лучшего в Крыму Севастопольского регионального литературного объединения имени А.Н. Озерова, которое в этом году отметило свой 80-летний юбилей.

Журналист побеседовала с Юлией Дроздовой и узнала много интересного.

– Юлия, как давно Вы пишете песни?

– Лет с 15-ти, как только мне купили гитару. Разучила первые аккорды – и началось… С тех пор в моем багаже появилось около двухсот пятидесяти авторских песен. Около – потому что постоянно что-то переделывается, пересматривается. Меняется мировоззрение, приходит опыт. Как говорится, нет предела совершенству.

– Вы сочиняете и тексты, и музыку?

– Да, причем, все начинается именно с музыки. А слова идут так, куда ведет мелодия. Я пыталась писать музыку на чьи-то стихи, но большей частью неудачно. То ли дело, когда сам себе хозяин! И нужные интонации подберешь, и акценты расставишь, чтобы исполнение получилось ярче. Хочется и возможности голоса использовать, ведь я пою на сцене со школьных лет. Начала с эстрады, потом пошли романсы, авторская песня, рок… А потом я закончила Московское государственное училище эстрадно-джазового искусства по классу вокала и увлеклась джазом.

– Значит, музыка – это Ваша профессия?

– Да, я по специальности артист-вокалист и преподаватель. После окончания училища долго жила в Москве, работала в самых разных жанрах. В основном выступала сольно, но были и ВИА, и дуэты, и джаз-бэнд, и оркестр. В разное время руководила тремя группами, которые играли мои песни, записывались на студии, выступали с концертами в клубах. Запомнились сольные концерты в Московском Доме музыки и в знаменитом Бард-кафе «Гнездо глухаря».

Многие считают, что мои песни по стилю больше всего похожи на саундтреки к кино. Один режиссер даже написал по ним сценарий музыкального фильма.

А вот преподаванием заняться я не торопилась, а зря. Совершенно не ожидала, что мне так понравится учить детей. Это совершенно другие эмоции – волнуешься не за себя, а за ученика на сцене, радуешься его росту, ищешь психологический подход… Работа не менее увлекательная, чем у артиста. Мои выпускники поступают в театральные и музыкальные ВУЗы, побеждают на конкурсах. Так что всего через четыре года работы педагогом я получила высшую квалификационную категорию, и здесь, в Севастополе, тоже пошла в музыкальную школу. Также веду занятия по вокалу в детско-юношеском клубе «Орион». Я рада принести в Севастополь эстрадную школу самого высокого уровня, сейчас это очень востребованное направление. Многие дети (да и взрослые) горят желанием выступать, находят в Интернете всевозможные уроки заочных школ пения… Могу сказать одно – по себе знаю, что толк будет исключительно от занятий с хорошим преподавателем. Профессиональная постановка голоса – дело не быстрое и непростое, но когда радостный ученик говорит: «я и не знал, что могу так петь, неужели это мой голос?», понимаешь – оно того стоит. Да и самой выступать хочется, конечно, особенно со своими песнями.

– Что для Вас значит клуб «Ахтиар» и конкурс «Бардовские встречи»? Какие впечатления у Вас от конкурса?

– В клуб «Ахтиар» я пошла в первые же дни пребывания в Севастополе, где же еще автору искать братьев по духу? Меня приняли очень тепло, после прослушивания практически сразу пригласили на клубные «посиделки» с гитарой, где пришлось экспромтом давать концерт. А на первый тур конкурса я добиралась с приключениями: в этот день в центре проводился марафон, транспорт не ходил, я совершила довольно длинный скоростной «променад на каблуках», но все-таки успела. Может, поэтому выступление получилось «на подъеме», и, как выяснилось позже, принесло мне победу. Авторская песня, в которой превыше всего ценятся качественные, умные, сильные стихи, в наше время, безусловно, нуждается в поддержке и популяризации. Слушателям нужна альтернатива бессмысленной развлекательной поп-музыке, а творческим людям – общение друг с другом, возможность вдохновиться, научиться чему-то новому и показать себя. Так что большое спасибо организаторам конкурса за их энтузиазм и любовь к искусству!

– В каких еще конкурсах и фестивалях Вы принимали участие?

– Их было много. В жанре романса, эстрадной песни – областные, всероссийские, международные (были у меня и Гран-при). В авторской песне судят строже, но меня всегда тянуло попробовать себя именно как автора. Тем приятнее лауреатство! О беспристрастности жюри говорит тот факт, что победу отдали мне, человеку приезжему, которого здесь почти никто не знает.

– А что побудило Вас переехать в наш город?

– Давно назревало сильное желание что-то изменить в своей жизни. Москва – гигантский суетливый мегаполис, так и не ставший для меня своим. А тут – романтика… Заливы, корабли, крутые холмы, памятники, старинная архитектура… Ощущение доброты и детства. Что еще нужно для вдохновения? Я отдыхала здесь летом, увидела все это и влюбилась! И очень надеюсь, что Ваш замечательный город ответит мне взаимностью!

Вот такой искренней, задушевной, получилась эта беседа.

В завершение надо сказать, что в финал конкурса «Бардовские встречи» вышел еще один член Севастопольского регионального литературного объединения имени А.Н. Озерова, капитан 2 ранга Георгий Цатрян (Кача), а также жители Севастополя: 11-летний Тимофей Горбачев, Сергей Бурштейн, Даниил Трубкин, Валерий Вербицкий, Валерий Винокуров, Николай Дьякин, Александр Васильев, Владислав Никонов, Анатолий Абдула, Людмила Миронова и житель Евпатории Владимир Якубов. Дипломантами конкурса стали: матрос срочной службы ЧФ Николай Блажин и житель Бахчисарая Юрий Решетилов.

Спасибо организаторам за чудесный конкурс, радующий, вдохновляющий, дарящий победы и открывающий творческих и влюблённых в Севастополь людей!



Интервью подготовила Ольга Андреева