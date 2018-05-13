«Бессмертный полк» – пока мы помним победителей, они живы

По миру прошагал “Бессмертный полк”: потомки тех, кто боролся с фашизмом в годы Второй мировой войны, прошли с портретами своих доблестных предков по улицам разных городов — от Токио до Вашингтона.



Девятого мая 2012 года в Томске несколько тысяч горожан вышли на улицы с портретами своих дедов и прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это был первый “Бессмертный полк”. Идея сибиряков оказалась настолько естественной и своевременной, что вскоре “Бессмертный полк” продолжил шествие и по другим российским городам, а потом и в других странах. В эти майские дни потомки победителей уже прошли с портретами своих близких по Стамбулу и Токио, Лиссабону и Стокгольму, Сиднею и Торонто, и еще десяткам городов по всему миру.

И везде к акции подошли с душой и попытались сделать ее особенной. В столице Швеции участники перед шествием рассказывали о своих близких, погибших в годы войны. Живо заинтересовались и сами шведы. Они стали выяснять, что это за полк такой, чьи фотографии и что означают георгиевские ленточки. Может, хоть так, по чуть-чуть, можно будет вернуть Западу память о том, чьей кровью была добыта та Победа.

В Мадриде колонна привлекала внимание флагами СССР, Второй Испанской республики, России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Белоруссии и Знаменем Победы — копией того самого, которое водрузили над рейхстагом 1 мая 1945-го.

Участвовали в шествии и сами испанцы, которые помнят помощь Советского Союза республиканцам в годы гражданской войны в Испании, а также то, что против фашизма в рядах Красной Армии боролись, в том числе, и их соотечественники.

Имена своих близких вписали в летопись “Бессмертного полка” и американцы. Шествия прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и многих других городах — везде под песни военных лет. В столице США прямо перед Белым домом “Катюшу”, “Смуглянку” и “День Победы” исполняли на баяне, а пели все вместе.

Даже на Украине суд отказался запрещать “Бессмертный полк” — и там, несмотря на бессмысленную и беспощадную десоветизацию, те, кто гордятся своими предками, победившими фашизм, выйдут 9 Мая с их портретами на улицы. Сегодня это требует особого мужества. Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко рассказал, что в этот день готовятся провокации. Об этом без стыда заявляли и радикалы, которые собираются выдвинуться навстречу “Бессмертному полку” с портретами тех, кто воевал в дивизии СС “Галичина”.

Это, конечно, очень печально, потому что и за Украину, в том числе, проливали кровь победители. Но победили фашизм тогда — сможем одолеть и теперь. Главное — не забывать тех, кому мы обязаны миром.

И наш “Бессмертный полк”, уже и без того огромный, будет и дальше расти и идти по планете победным маршем. Начавшись с нескольких тысяч неравнодушных граждан, он уже разросся до невиданных масштабов: только в Москве в шествии примет участие больше миллиона. К сожалению, время неумолимо и все меньше ветеранов приходят на Парад Победы. И все больше и больше становится “Бессмертный полк”. Пока мы их помним, они живы, и полк этот будет по-настоящему бессмертным.



Мария Балябина