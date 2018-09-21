В Севастополе впервые состоялся бизнес-форум «Стандарт Качества»

14 сентября в Севастополе впервые состоялся масштабный бизнес-форум «Стандарт Качества» в КК «Аквамарин». Событие состояло из трёх этапов.

Организатор форума международный бизнес-клуб «Стандарт Качества».

Генеральный информационный партнёр: Двусторонний глянцевый журнал «Domino».



Информационными партнерами выступили онлайн-порталы, газеты и СМИ:

Prosvet-tv – Информационно-развлекательный медиапортал prosvet-tv.ru

Интернет-журнал “ORGANAIZER” organaizer.info

“Крымский журнал” journalcrimea.ru

“Крымское информационное агентство” kianews24.ru

“Культурный Севастополь” – обозреватель культурных событий в Севастополе sevline.com

“Изюм” – Светский интернет-журнал в Севастополе izumjournal.ru

МРК – молодежная республика Крым – сетевое издание мрк24.рф

“За мной Крым” – Самый Крымский Медиапроект vkrym.online

Главным спикером выступил Илья Кусакин (Москва)- Основатель проекта Люди Дела, Занимался построением таких брендов как Black Star, World Class, 8 Марта.

Первая часть форума состояла из 6-ти часового тренинга от Ильи.

Илья вёл дискуссию с предпринимателями и профессионалами своего дела на темы:

– Контент Маркетинг

– Визуальная и Смысловая

– Упаковка вашего бизнеса

– Найм и Адаптация

– Продажи и Переговоры

Далее ТОП 100 перешли в ресторан «Лаванда» на обед, где уже начали получать новые договорённости, партнёрство и возможности.

Вторая часть форума проходила в конференц зале , где уже подготовили networking table.

Networking table-это авторский проект Игоря Сергеева , он и был ведущим специального тренинга. Сев за один большой стол предприниматели презентовали свой бизнес напротив сидящему участнику! На презентацию давалось по 15 секунд. Таким образом каждый участник познакомился со всеми ТОП 100

Третья и завершающая честь мощного форума проходила на площадке «Aqua dance».

Это было как в фильме! Красная дорожка, которая вела на сцену, софиты, яркий свет, камеры и вспышки. Организаторы

провели бизнес премию “Стандарт Качества ТОП 100”.

В ближайшее время состоится выпуск и презентация нового выпуска журнала «Domino», где с каждым участником ТОП 100 вы сможете прочитать интервью и историю его бизнеса.