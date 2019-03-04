Из глубины веков: как бухты Севастополя получили свои названия

Севастополь богат десятками бухт – уникальными, хранящими историю города и носящими имена, которые были даны им за определённое качество или заслугу. Ранее мы рассказали о гаванях, которые расположились у южной стороны Большой бухты, а также о тех, что принадлежат Северной стороне города-героя. В этой же статье разберемся в топонимике бухт, находящихся за пределами Севастопольской бухты.



Карантинная бухта

Западнее Мартыновой бухты – перед морскими воротами Севастополя — лежит Карантинная бухта. На ее берегах при основании города был обустроен медицинский карантин, что впоследствии и определило название этой гавани.

Во время первой обороны Севастополя в районе бухты происходили встречи парламентариев воюющих сторон. В ходе переговоров боевые действия прекращались, а затем возобновлялись с новой яростью. В Карантинной балке располагались французские траншеи, по которым неустанно вели огонь русские батареи. Ядер прилетало так много, что из них формировались горки, из-за чего французы назвали эту местной “балкой ядер”.



Песочная бухта

Гавань возле древнего города Херсонес, естественно, называется Херсонесской. Другие названия бухты — Песочная (из-за песка на ее дне) и Шмидта — не Петра, который руководил Севастопольским восстанием в 1905 году, а в честь доктора, который в 1895-м открыл на здешнем берегу грязелечебницу.



Стрелецкая бухта

Западнее Песочной лежит Стрелецкая бухта. Впервые такое название встречается в конце XVIII века. Некоторые исследователи полагают, что имя бухта получила в честь рода войск – стрельцы, или же военного корабля “Стрелец”. Однако во время завоевания Крыма стрельцов уже не было – их ликвидировали еще во времена Петра I, а корабль с таким названием ни в каких документах не встречается.

Еще одна версия названия бухты связана со стрельбами. По некоторым утверждениям в конце XVIII века в этой гавани производилась пристрелка корабельных орудий. Могли ли стрельбы со временем трансформироваться в “стрельцы” доподлинно не известно.

Более правдоподобной кажется версия с 40-пушечным фрегатом “Стрела”, который пришел в Ахтиарскую бухту из Таганрога 15 июня 1783 года. Под таким названием он числился в составе флота до 1788 года и мог стоять в этой бухте.



Круглая бухта

В конце проспекта Октябрьской революции расположилась Круглая бухта. Такому названию она обязана своим очертаниям, которые с берега напоминают круг. На самом деле сверху она скорее похожа на пику с расширенным наконечником.

Другое название бухты — Омега (последняя буква греческого алфавита в виде двух соприкасающихся овалов).



Бухта Абрамова

Далее лежит гавань, предположительно получившая название в честь гидрографа Черноморского флота 1960-70-х годов Петра Абрамова. Другое название бухты – Песчаная, как в случае с Песочной — из-за песчаного дна.

В начале 2000-х годов в гавани Абрамова появился Солдатский пляж.



Двойная бухта: Камышовая и Казачья

Вторая по величине севастопольская бухта называется Двойной. Дело в том, что эта гавань разделяется еще на две – Камышовую и Казачью. Более того, в западной части последней расположилась еще одна бухта – Соленая, поэтому на некоторых картах XIX гавань называлась не Двойной, а Тройной.

Камышовая бухта была названа так из-за камыша, который обильно рос у ее берегов. Раньше он покрывал обширное пространство у корня гавани, но позже его стали вытеснять причалы Севастопольского рыбного порта. Во время первой обороны города в районе бухты возникло французское поселение Камьеш – настоящий город с деревянными ресторанами, лавками и церковью. Поселение было защищено оборонительной линией из траншей, валов и редутов, которые позже использовались защитниками Севастополя в 1942 году в качестве последнего оборонительного рубежа.

Казачья бухта свое название получила в конце XVIII века — во время войны с Турцией. Для наблюдений за действиями турецкого флота по всему крымскому побережью были расставлены казачьи пикеты. Один из них размещался в западной части будущего Севастополя на берегу гавани, позже названной в честь казаков.



Соленая бухта

У корня Казачьей бухты расположилось небольшое болото – остатки соленого озера, где в конце XVIII века была организована добыча соли. Это и стало основанием для того, чтобы назвать бухту Соленой. Ранее же она называлась Фонари или Маячная.



Голубая бухта

Юго-восточнее мыса Херсонес – возле героической 35-й бронебашенной береговой батареи — находится небольшая и очень красивая Голубая бухта. Свое название она получила из-за серовато-голубого цвета воды.



crimea.ria.ru

Фото Юрия Югансона