Вареничная Победа – видеообзор от Надежды Мишиной

«По хуторам российским можно было есть вареники величиною в шляпу…» Вареники любят все. Сегодня вам предлагается видеообзор вареничной Победа.
Канал #типаСМИ на youtube.com
«По хуторам российским можно было есть вареники величиною в шляпу…» Вареники любят все. Сегодня вам предлагается видеообзор вареничной Победа.
Канал #типаСМИ на youtube.com
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КИЦ – пространство преображения, магии и вдохновения
Для севастопольцев День народного единства плавно перетёк в «Ночь искусств». В Культурно-информационном центре для посетителей были подготовлены различные интерактивные локации.
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В «Аквамарине» состоялся бизнес-форум «Стандарт Качества #2»
3 ноября 2018 г. в Севастополе в КК «Аквамарин» состоялся бизнес-форум «Стандарт Качества #2». Событие состояло из четырёх этапов. Организатор форума международный бизнес-клуб «Стандарт Качества».
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В Севастополе грандиозным семейным праздником открылась новая зона отдыха
В Севастополе в районе 5-го километра состоялся семейный праздник, посвященный открытию благоустроенной зоны отдыха. Гостями мероприятия стали более 3 000 человек – как жители окрестных домов, так и севастопольцы, приехавшие полюбоваться новой аллеей из других концов города.
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Вечная память, вечная слава…
На мемориальном братском кладбище в посёлке Дергачи состоялась церемония захоронения останков семи бойцов – героических освободителей Севастополя во время Великой Отечественной войны.
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Вы совсем не такие, как мы: что греческие студенты говорят о крымчанах
Что говорят иностранные студенты о Крыме. Отсутствие сервиса, строгая система образования, красивый Крымский мост и вкусная селёдка под шубой.