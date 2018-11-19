Вареничная Победа – видеообзор от Надежды Мишиной

КИЦ – пространство преображения, магии и вдохновения



Для севастопольцев День народного единства плавно перетёк в «Ночь искусств». В Культурно-информационном центре для посетителей были подготовлены различные интерактивные локации.

В этот вечер гостей ждали, помимо экскурсий по творческим пространствам, выставок и мастер-классов, встречи с художниками, музыкантами и актёрами.