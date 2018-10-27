Вечная память, вечная слава…

26 октября 2018 года на мемориальном братском кладбище в посёлке Дергачи состоялась церемония захоронения останков семи бойцов – героических освободителей Севастополя во время Великой Отечественной войны.

Сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, ветераны, общественность города проводили в последний путь героев, павших в боях на мысе Херсонес в мае 1944 года.

Военное кладбище в посёлке Дергачи возникло еще в 1941 году. После войны здесь хоронят павших воинов, чьи останки обнаруживают поисковые отряды. В последнее время в связи с масштабными строительными работами, ведущимися во многих районах Севастополя, нередко находят останки, которые специалисты военной прокуратуры всегда стараются идентифицировать, чтобы установить имя павшего героя, и, если удастся, найти его родственников. Имя одного из героев, вырванное в этом году из небытия, – Иван Михайлович Ивлев, 1922 года рождения, уроженец села Афанасьевка Солнцевского района Курской области. На его похороны в этот день приехала его родственница из родного села, Наталья Асеева.

Наталья Витальевна рассказала, что Иван Ивлев погиб в мае 1944 года во время освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Ему было всего 18 лет, когда в 1941 году он ушёл на фронт. До апреля 2018 года родственники Ивана Ивлева ничего не знали об обстоятельствах его гибели, все эти годы боец считался пропавшим без вести. Отец и мать Ивана погибли в годы войны, в живых оставалась только его старшая сестра, родная бабушка Натальи. По воспоминаниям всех, кто знал когда-то Ивана, он был рослым, красивым парнем, добрым и отзывчивым, очень любил свою старшую сестру. Наталья рассказывала об этом с большим волнением, память о дорогом человеке и герое войны для всей её семьи священна.

Заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров выразил благодарность тем, кто причастен к поиску павших бойцов, за возможность похоронить их с подобающими воинскими почестями.

Исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Вячеслав Витольд отметил, что, хотя 74 года прошло после освобождения Севастополя, грозное эхо войны продолжает врываться в нашу жизнь: «Герои боёв за Севастополь не думали о подвиге, они его совершали. Вечная им память и слава».

Научный сотрудник Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева рассказала об ожесточённых боях за освобождение Севастополя, которые вела Приморская армия в мае 1944 года, подчеркнув: «Бойцы 6-й танковой бригады и 26-й мотострелковой бригады поставили точку в Крымской наступательной операции, водрузив штурмовой флаг на руинах Херсонесского маяка».

Защитник Севастополя капитан 1 ранга Владимир Петрович Болгари сказал, что это кладбище – священное место для каждого севастопольца: «Сегодня мы провожаем в последний путь танкистов, пехотинцев, которые всегда были первыми в боях. Они совершили героический подвиг, фактически завершив освобождение Севастополя. Мы уверены, что современные моряки-черноморцы выполнят свой долг так же, как его выполнили наши герои».

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко подчеркнул: «Сегодня мы выполняем свой сыновий долг перед солдатами, отдавшими жизнь за Отечество. И это самое малое, что мы можем для них сделать. Склоняем головы перед величием их подвига и гордимся своей страной и ее защитниками».

После панихиды павшие герои были похоронены в братской могиле. В их честь прозвучал воинский салют.