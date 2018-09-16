В Севастополе прошёл Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя»

8–9 сентября 2018 года в Севастополе состоялся Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвященный героической обороне города в дни Крымской войны 1853-1856 гг. Фестиваль организован Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя и Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства г. Севастополя.

Фестиваль, уже ставший традиционным для Севастополя, проводится осенью и в этом году приурочен ко Дню памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской (Восточной) войне 1853–1856 годов, а также к 190-летию со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, который был участником обороны города в 1854 – 1855 гг.

По словам директора Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Н. Мусиенко, в программе мероприятия, по сравнению с 2017 годом, появились изменения: новые интерактивные площадки и мероприятия для детей, расширена зона исторической реконструкции – теперь здесь воссозданы пороховые погреба, передовой ложемент, перевязочный пункт. Впервые на фестивале была представлена выставка «Лев Толстой – защитник Севастополя» Государственного музея Л.Н. Толстого (г. Москва).

Особенность фестиваля «Русская Троя» в том, что он проходит на местах реальных исторических событий – там, где в дни обороны города шли ожесточенные бои. Именно здесь, на Бастионной горке (ныне Исторический бульвар), русские воины и жители Севастополя самоотверженно отстаивали родную землю, сдерживая натиск неприятеля 349 дней. Здесь же на бастионах сражался писатель Лев Толстой, изобразивший события и участников эпопеи в своих «Севастопольских рассказах».

8 сентября гости фестиваля стали свидетелями зрелищной исторической реконструкции одного из боев за Севастополь, воссозданного по мотивам произведения писателя. Посетители увидели русский походный лагерь, ознакомились с униформой, снаряжением и фортификационными сооружениями нашей армии времён Крымской войны, узнали, в каких условиях работал выдающийся хирург Николай Пирогов в осажденном Севастополе, а также заглянули в лагерь противника.

Средства, собранные в ходе экскурсий по русскому походному лагерю, были переданы Свято-Никольскому храму Севастополя и будут направлены на реставрацию могил русских воинов на Братском кладбище. 9 сентября, в День памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской (Восточной) войне 1853–1856 годов, состоялись митинг-реквием на Братском кладбище (на Северной стороне Севастополя) и возложение цветов к памятникам героев обороны на Малаховом кургане. Памятные мероприятия также прошли во Владимирском соборе – усыпальнице прославленных адмиралов.

В этот же день в Культурно-выставочном центре Музея состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Крымская (Восточная) война 1853–1856гг. и оборона Севастополя 1854–1855 гг.: результаты и перспективы исследований». В конференции приняли участие представители высших учебных заведений, музеев, библиотек из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ялты, Симферополя. Участники дискуссии пришли к выводу о необходимости дальнейшего изучения истории Крымской войны.

«Конференция дала много пищи для размышлений, – говорит модератор дискуссии, редактор журнала «Military Крым», Сергей Ченнык. – Ряд работ я бы взял для публикации в нашем журнале. В целом мы видим, как набирается научный материал для будущего научно-исследовательского центра Крымской войны, который сейчас очень нужен России».

Два дня на Историческом бульваре работали интерактивные площадки для взрослых и детей, где любой желающий мог попробовать себя в роли артиллериста или археолога, освоить военный боулинг или письмо пером, побывать в школе морского дела, узнать больше о Льве Николаевиче Толстом и юных героях Крымской войны, поиграть в созданную сотрудниками Музея игру «Синопский бой». Вызвали интерес у посетителей лекции по истории Крымской войны (было прочитано 20 лекций).

Завершился фестиваль вечерним концертом хора «Таврический Благовест», демонстрацией фильма «Оборона Севастополя» (А. Ханжонкова) на стене здания Панорамы и акцией «Свеча Памяти».

8–9 сентября 2018 года площадки и мероприятия фестиваля посетили около 25 тысяч человек, среди гостей праздника было особенно много детей и молодежи.

Коллектив Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя выражает признательность участникам фестиваля, нашим партнерам и гостям. Благодаря отзывам гостей фестиваля, профессионализму и неравнодушию его участников с каждым разом наш фестиваль становится лучше и интереснее. Мы приглашаем всех на «Русскую Трою – 2019».

«Мы будем совершенствовать мероприятие: увеличим количество интерактивов для детей, число участников реконструкции и продолжим развивать музейную территорию для проведения фестивалей», – подчеркнул директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.