Вы совсем не такие, как мы: что греческие студенты говорят о крымчанах

Отсутствие сервиса, строгая система образования, красивый Крымский мост и вкусная селедка под шубой — таким запомнится Крым двум студентам из Греции. Иоаннис и Никос учатся в Медакадемии КФУ им В.И. Вернадского и путешествуют по полуострову. Что говорят о нем в Греции, почему европейцы учатся в России и когда иностранцы приедут на отдых в Республику – в материале РИА Новости Крым.

Иоаннис Кариофиллидис называет себя советским греком, потому что родился в Казахской ССР, хорошо говорит по-русски и смотрит российские телеканалы. В начале 1990-х его, двухлетнего мальчика, родители увезли из России в Грецию. Сейчас он учится на четвертом курсе Медакадемии КФУ. Его младший двоюродный брат Никос Триантафиллидис живет здесь шестой год, но до сих пор удивляется особенностям менталитета русских. По завершении учебы Никос хочет вернуться на родину.



Об учебе

В отличие от брата-выпускника Иоаннис поступил на первый курс крымского университета после возвращения полуострова в состав России. Молодой человек долго не мог решиться на переезд, однако большой конкурс в вузах Греции и приемлемая цена обучения в Крыму подтолкнули его к этому. Еще одним неоспоримым преимуществом российской системы образования является более короткий срок обучения в медицинских университетах, нежели в Европе, что позволяет быстрее получить специализацию.

“В Греции все вузы бесплатны, но большой конкурс. У нас нельзя получить престижную профессию за деньги. А здесь недорого учиться, это разумная сумма. В балканских странах, Болгарии, например, обучение за год в три-четыре раза дороже”, — пояснил студент.

Единственной преградой, которая останавливает иностранных абитуриентов, остается вопрос официального подтверждения полученного в Крыму образования. Однако в Научном агентстве признания академических дипломов в Афинах студентов успокоили, сообщив, что образование в КФУ по-прежнему котируется.

“На тот момент мы обратились в государственное учреждение в Афинах, которое занимается международными дипломами. Они нам ответили, что их не интересует политическая сторона вопроса, поэтому мы сюда приехали”, — отмечает студент.

Тем не менее за последние четыре года некоторые участники ЕС изменили свое отношение к получению образования на крымском полуострове. Например, Великобритания отказывается признавать наши дипломы, поэтому построить карьеру там, скорее всего, не удастся. Подобные ограничения заставили некоторых студентов задуматься над тем, стоит ли продолжать обучение в КФУ или перевестись в другой российский вуз.

“Думал над тем, чтобы перевестись в другой вуз России, но тогда я учился на коммерции, а теперь учусь на бюджете”, — признался Иоаннис.

Несмотря на антикрымские настроения на Западе, грекам нравится наша система образования, потому что российский подход к обучению менее лояльный, чем европейский. Здесь студентов постоянно держат в напряжении, оценивая знания на каждом занятии. Это стимулирует к более глубокому изучению предмета, говорят братья. Кроме того, в РФ нет “вечных студентов”, а количество шансов пересдать проваленный экзамен ограничено.

В то же время в Медакадемии КФУ лучше всего обучаться на русском, считает Никос, так как уровень преподавания на английском несколько ниже из-за языкового барьера.



О работе в России

Оба брата из Греции считают, что серьезных оснований оставаться в Крыму на постоянное место жительство у них нет. Иностранцы называют зарплаты местных врачей низкими и не сопоставимыми не то что с европейскими, но даже с общероссийскими.

“В Крыму я бы пока не остался. Но если говорить про Питер или Москву, то там зарплаты намного больше и соответствуют европейским. Если появится возможность туда поехать, то почему бы и нет. В Москве очень красиво”, — подметил Никос.

Следующим летом он завершит обучение и вернется в Грецию для службы в армии. Весь будущий год Никос будет усиленно изучать немецкий, чтобы работать в Германии, а может быть в Сингапуре.



О референдуме и “войне” в Крыму

В Греции многие до сих пор верят в то, что в Крыму действует военный режим и полнейший беспорядок. Некоторые знакомые спрашивают у Иоанниса и Никоса, не стреляют ли на полуострове и закончились ли военные действия.

“До сих пор соотечественники считают, что здесь были такие происшествия, как на Донбассе. Рассказываем им, что здесь не стреляли вообще… Думаем, что украинский и русский народы очень близки и должны держаться друг друга”, — говорят иностранцы.

Несмотря на санкции в отношении России и Крыма, греческие студенты даже не думают переводиться или перепоступать в вузы Украины.

“Не поехал бы учиться на Украину. Ее политика и зомбирование со стороны правительства сказывается на людях. Я понимаю, что постоянно входил бы в конфликты в разговорах и может даже сталкивался бы с проблемами”, — убежден Кариофиллидис.



Сервис, отдых и особенности менталитета

“В 1998-2002 годах, когда я впервые приехал в Крым, здесь все было очень плачевно. У меня в Старом Крыму жили прабабушка и прадедушка. Сейчас лучше, но все рано я вижу, что полуостров во многом уступает материковой части России”, — констатировал Иоаннис.

Природа Крыма красива, ее ландшафты напоминают Грецию. Регион мог бы быть очень популярен среди туристов со всего мира, однако для этого нужно “разумно вкладывать деньги” в развитие инфраструктуры. Кроме того, европейцы привыкли к высокому качеству обслуживания в сфере туризма, чем полуостров пока не может похвастаться.

“Здесь проблема в сервисе. Его просто нет. Помню, как я впервые зашел в магазин купить кефира. Я был шокирован. Улыбаюсь, здороваюсь с продавщицей, а она с кислым лицом отвечает: “Че надо?” Ни “здравствуйте”, ни “чем вам помочь?” Такого в Греции не увидите. Вам скажут “спасибо”, даже если вы ничего не купите. Вы совсем не такие, как мы”, — сетует грек.

Хотя крымчане не всегда ведут себя по-европейски, это не делает их менее привлекательными, особенно, если речь идет о девушках. По мнению молодых людей, гречанки всегда либо очень красивые, либо некрасивые вовсе, а вот русские женщины преимущественно хороши собой, потому что следят за фигурой.

Меньше чем через год один из братьев завершит обучение в Крыму и покинет полуостров, если не навсегда, то надолго. Но некоторые вещи студент из Греции Никос Триантафиллидис обязательно запомнит – это традиционный салат “Селедка под шубой”, крымско-татарские самса и лагман, платные пакеты в магазинах и хлеб без упаковки, а еще красивый южный берег полуострова и впечатляющий своей протяженностью Крымский мост.



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