В «Аквамарине» состоялся бизнес-форум «Стандарт Качества #2»

3 ноября 2018 г. в Севастополе в КК «Аквамарин» состоялся бизнес-форум «Стандарт Качества #2». Событие состояло из четырёх этапов. Организатор форума международный бизнес-клуб «Стандарт Качества».

Генеральный информационный партнёр: Двусторонний глянцевый журнал «Domino». Информационными партнерами выступили онлайн-порталы, газеты и СМИ: информационный портал «Культурный Севастополь», «Изюм» – Светский интернет-журнал в Севастополе.

На форуме выступили 4 спикера:

Игорь Сергеев – бизнесмен, маркетолог, блогер. Основатель международного холдинга “Стандарт Качества” (ОАЭ, Россия, Украина)

Основатель бизнес журнала “Domino”. Маркетолог, занимается созданием и развитием личного бренда и бренда компании, создатель сервиса “Quality Instagram”, организатор более 400 мероприятий.

Дмитрий Грабовский – бизнесмен, ресторатор, блогер. Основатель сети “PAPAGRILL”. 82 торговых точки в 4 странах мира включая США.

Основатель “Büro holding” (Москва). Учредитель сети ресторанов «Оранжерея».

Первая часть форума состояла из 6-ти часового спича от Ильи.

Илья делился опытом с предпринимателями и профессионалами своего дела на темы:

– Контент Маркетинг

– Визуальная и Смысловая

– Упаковка вашего бизнеса

– Найм и Адаптация

– Продажи и Переговоры

Ван Будько

Самый популярный русскоязычный блогер и бизнес тренер в ОАЭ.

Автор книги «Работа в Дубае».

Ведет YouTube канал о жизни, работе и бизнесе в Дубае.

Бизнес во многом автоматизирован через автоворонки и чат боты.

Ведет тренинги на английском и русском языках.

Главный спикер Бизнес Молодости в Дубае.

Выступает на радио, ТВ, международных фестивалях и конференциях.

Артур Чебану

Ведущий специалист в сфере HR в Крыму. Опыт работы:

АО Крымская Фруктовая компания (штат 1200 человек). Должность “Специалист по найму персонала”.

Сеть заведений “Твой Бар”, а также “Панорама”, “Барбосс”, “Гудзон” и “Пироговая страна N1”. Должность “HR – директор”.

С ноября 2017 года занимается своим делом: сеть кофеен “Fresh Coffee” и компания “HR Consulting”.

Далее ТОП100 перешли в ресторан «Лаванда» на обед, где уже начали получать новые договорённости, партнёрство и возможности.

Вторая часть форума проходила в конференц зале , где уже подготовили networking table.

Networking table-это авторский проект Игоря Сергеева , он и был ведущим специального тренинга. Сев за один большой стол предприниматели презентовали свой бизнес напротив сидящему участнику! На презентацию давалось по 15 секунд. Таким образом каждый участник познакомился со всеми предпринимателями.

Третья часть форума началась с новшества от Игоря Сергеева. Провели «аукцион бизнесов». Что это значит?

Стороны подписывали договора о совместном взаимодействии и рекламной компании в развитии брендов друг друга

И завершающая честь форума проходила в ресторане «Aqua food”, где вручили новые карты члена клуба, наградили партнеров дипломами ТОП100 , ну и конечно же отпраздновали 8 лет издания «Domino»

Приглашённая гостья, талантливая Наталья Соловей, г.Москва. Встречал гостей замечательный саксофонист Геннадий Мищенко. Ну и конечно же, как без торта? Это же День Рождения. Вкуснейшее творение от кондитерской «Pirogucci»