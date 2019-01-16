И.О. директора музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова в преддверии православного праздника Крещения Господня обратилась к севастопольцам

16 января 2019     92
И.О. директора музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова в преддверии православного праздника Крещения Господня обратилась к севастопольцам

Дорогие севастопольцы и гости города! От всей души поздравляем Вас с великим православным праздником — Крещением Господним!

Администрация и коллектив Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» очень сожалеет о резонансном случае, который произошел в рождественский сочельник… На данный момент сделано много выводов, проработаны варианты работы с Севастопольским Благочинием. Совместно рассматриваются механизмы взаимодействия в рамках организации и проведения православных праздников, а также мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России.

Грядет Крещение Господне – один из двунадесятых праздников. С этим днем связано много традиций и обрядов, и самым популярным из них является омовение. Каждый год тысячи людей совершают купание в освященной воде. Совершить данное таинство жители и гости города традиционно смогут на территории Государственного музея-заповедника, где пройдет Божественная литургия, после которого состоится Великое освящение воды на соборной площади.

Как и прежде для данного обряда подготовлена Карантинная бухта Портового района Херсонеса. В тесном сотрудничестве с Правительством Севастополя администрация музея-заповедника, специалисты скорой помощи и спасатели МЧС России обеспечат гостям Херсонесского музея безопасное пребывание и комфортные условия в палатках для обогрева.

Особо отметим, что 18 и 19 января двери музея-заповедника открыты для всех желающих – вход на территорию бесплатный, а время работы продлено до 20:00.

На данный момент сделано все возможное, чтобы этот день оставил самые добрые и теплые воспоминания от посещения музея-заповедника.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» — уникальное место. Здесь сплелись века и эпохи, здесь наше государство обрело свое духовное начало. Именно здесь на долгие века православие стало духовной опорой России.

 
Фото с сайта ria.ru

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