Галерея гоголевских образов. Атмосферу гоголевской России XIX века воссоздали артисты театральной студии «Город С»

6 апреля 2019     22
Галерея гоголевских образов. Атмосферу гоголевской России XIX века воссоздали артисты театральной студии «Город С»

Николай  Васильевич Гоголь вошел в русскую литературу как один из самых загадочных и самобытных писателей, сыгравших огромную роль в развитии не только отечественной, но и мировой литературы. 1 апреля 2019 года исполнилось 210 лет со дня его рождения. Время не властно над творениями великого писателя и драматурга. Более двух веков на сценах российских театров идут пьесы Николая Васильевича, произведения продолжают волновать и тревожить сердца миллионов людей. 4 апреля литературная гостиная Культурно-информационного центра гостеприимно распахнула двери для старшеклассников сш №32, 49 и студентов Севастопольского  индустриально-педагогического колледжа им. П.К. Менькова.

О литературном наследии, об интересных и малоизвестных фактах биографии, о том каким запомнили  Н.В.Гоголя его современники рассказала ведущая Мария Маева. Рассказ сопровождался видеопрезентацией «Гений Гоголя», также  был продемонстрирован фрагмент художественного фильма «Вий»  (1967 г.).

Особую атмосферу гоголевской России XIX  века  воссоздали  артисты театральной студии «Город С».  В  литературной гостиной  побывали  самые колоритные персонажи:  «дражайшая Солоха» (Е.Рабиевская), Чёрт (А.Шамрицкий), Голова (заслуженный артист Украины В.Савченко), Дьяк (В.Музыченко) из  повести «Ночь перед Рождеством»,  две очаровательные героини комедии «Ревизор»  Мария Антоновна и Анна Андреевна (их роли сыграли А.Гончарова и И.Кулик) и сам милейший Иван Александрович Хлестаков (его  образ воплотил С.Медведь),  погибающий от демонической силы красоты, студент — философ Хома Брут  (его сыграл А.Шамрицкий) из повести «Вий».

«Гоголь был одним из самых удивительных и своеобразных мастеров художественного слова. Среди русских писателей он обладал, пожалуй, едва ли не наиболее выразительными приметами стиля: гоголевский язык, гоголевский пейзаж, гоголевский юмор, гоголевская манера в изображении портрета. Кажущаяся простота и ясность его произведений не должна обманывать. На них лежит отпечаток оригинальной, удивительной личности великого мастера, его очень глубокого взгляда на жизнь»,- завершая встречу, отметила ведущая М.Маева.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой


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