Герой Крымской войны в памяти благодарных потомков

15 ноября 2018 года в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя побывал в гостях журналист, кандидат медицинских наук Пётр Згонников. Пётр Тимофеевич – человек очень разносторонний и увлечённый, главной темой его публикаций на собственном сайте является история Лагодехи – небольшого городка на востоке Грузии. Этот городок – малая Родина Петра Згонникова, куда он периодически приезжает по велению сердца: там он когда-то родился, там жили его родители.

Пётр Тимофеевич также очень интересуется историей Крымской войны 1853-1856 гг. и является автором семи биографических очерков о славном защитнике Севастополя, морском офицере Михаиле Ивановиче Корганове. История династии Коргановых связана и с историей грузинского Лагодехи. Перекрёстки времён, народов, человеческих судеб… Очерки о династии Коргановых опубликованы на сайте Петра Згонникова. В настоящее время П. Згонников вместе с женой, Еленой Борисовной, проживает в Харькове (Украина). В Музей эта супружеская пара пришла, чтобы увидеть экспонаты, посвящённые герою Крымской войны Михаилу Корганову.

«Не фортификационные сооружения, не число солдат составляют защиту города, но всё зависит от более или менее светлой головы того, кто им командует». Эти слова Фридриха II¸ короля Пруссии предваряют один из очерков П. Згонникова «Командир Волоховой башни. Морской офицер Корганов. Из цикла «Офицерская династия Коргановых» lagodekhi.net. В очерке рассказывается об истории строительства в Севастополе Волоховой башни и о её командире Михаиле Корганове. И снова цитата с сайта: «Внучка капитана 1-го ранга Михаила Ивановича Корганова, … актриса грузинского кино писала: «Во время обороны Севастополя … Михаил Иванович Корганов получил 22 ранения и контузии, но даже на костылях оставался на своём посту, командуя башней №13 (Волоховой), и наблюдал за продвижением вражеских войск. Только получив ранение в голову, он был отправлен в Тифлис».

Пётр Тимофеевич одну за другой «перелистывает» страницы публикаций о Михаиле Корганове на экране планшета. На фотографии – бравый офицер с пышными усами и волевым выражением лица. Волохова башня, командование которой принял Михаил Корганов в октябре 1854 года, после ранений предыдущих командиров, располагалась на Северной стороне Севастополя, неподалёку от нынешнего мыса Толстый. Этот район города называют Радиогоркой. О том, что здесь когда-то находилось важное фортификационное сооружение Крымской войны, знают лишь историки и краеведы. А ведь Волохова башня сыграла свою важную роль в первой обороне Севастополя, прикрывая город с моря и служа защитой с тыла для главного морского оборонительного бастиона Севастополя – Константиновской батареи.

Где теперь находятся остатки Волоховой башни? Сохранилось ли что-нибудь от неё? Бесспорно одно: история династии Коргановых в изложении Петра Згонникова сегодня объединяет наших современников, граждан разных стран. Пётр Згонников лично знаком с правнуком Корганова – полковником в отставке Владимиром Георгиевичем Коргановым, проживающим в Санкт-Петербурге. В их совместные планы входит издать книгу о династии Коргановых. Материала для этого собрано уже более чем достаточно. У наших народов общая история, общая память.