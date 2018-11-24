Вся Вселенная в алфавитном порядке – День словарей и энциклопедий

23 ноября 2018     18
Вся Вселенная в алфавитном порядке - День словарей и энциклопедий

22 ноября  в нашей стране  отмечают  День словарей и энциклопедий. Дата выбрана не случайно. Это день рождения В.И. Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». С каждым годом праздник, который еще недавно был известен лишь узкому кругу лингвистов и самых увлеченных любителей русского слова, становится все более популярным. К этой дате методист библиотеки Культурно-информационного центра  Т.В. Глущенко провела литературно – познавательный час «Хотим все знать!» для учащихся 3-х классов школы №15.

Открывая встречу, Тамара Викторовна отметила: «Словари и энциклопедии – наши помощники. Чем раньше мы с ними заведем дружбу, научимся ими пользоваться, тем шире будет наш кругозор, основательнее будут наши знания. Все они ждут вас на полках нашей библиотеки».

В этот день юным читателям представилась уникальная возможность пообщаться с членами Севастопольского городского литературного объединения имени А.Н. Озерова, детскими писателями О.А. Уманской, Н.П. Люшневской, Г.А. Зеленкиной, В.И. Сюриной. Это особая категория людей, увлеченных своим занятием, оптимистичных творцов поэзии и прозы для детей.

В ходе встречи писатели представили литературные произведения прошлых лет и новинки, рассказали о творческих планах. Ребята смогли лично пообщаться с писателями и даже взять автографы. Ольга Анатольевна Уманская исполнила под гитару песни на свои стихи.
Во время презентации книжной экспозиции «Словари и энциклопедии — наши друзья и помощники»  ребята познакомились с различными видами словарей, попробовали сами работать с ними, быстро и легко находить нужную информацию.

В знак доброй дружбы писатели О. Уманская и Н. Люшневская подарили библиотеке КИЦ  сборники  поэтических произведений «Рыжая лошадка» и  «Непоседы».

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике // Комментарии


«Веселая страна» - интерактивная программа и книжная выставка к 110-летию Николая Носова «Веселая страна» – интерактивная программа и книжная выставка к 110-летию Николая Носова

23 ноября исполнилось 110 лет Николаю Николаевичу Носову, детскому писателю, драматургу, киносценаристу, автору произведений о Незнайке и его друзьях, а также повестей и рассказов для детей и подростков «Живая шляпа».

Герой Крымской войны в памяти благодарных потомков Герой Крымской войны в памяти благодарных потомков

В Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя побывал в гостях журналист, кандидат медицинских наук Пётр Згонников. Пётр Тимофеевич – человек очень разносторонний и увлечённый, главной темой его публикаций на собственном сайте является история Лагодехи – небольшого городка на востоке Грузии.

«Искусство объединяет!» - всероссийская акция «Ночь искусств» в детских библиотеках Севастополя «Искусство объединяет!» – всероссийская акция «Ночь искусств» в детских библиотеках Севастополя

В детских библиотеках ребята не только смогли посмотреть постановки воспитанников театральных студий, но и попробовать себя в роли актеров, исполнить любимые детские песни и послушать пение гитары.

Вареничная Победа - видеообзор от Надежды Мишиной Вареничная Победа – видеообзор от Надежды Мишиной

Вареничная Победа – видеообзор от Надежды Мишиной

КИЦ - пространство преображения, магии и вдохновения КИЦ – пространство преображения, магии и вдохновения

Для севастопольцев День народного единства плавно перетёк в «Ночь искусств». В Культурно-информационном центре для посетителей были подготовлены различные интерактивные локации.
В этот вечер гостей ждали, помимо экскурсий по творческим пространствам, выставок и мастер-классов, встречи с художниками, музыкантами и актёрами.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info