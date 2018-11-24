Вся Вселенная в алфавитном порядке – День словарей и энциклопедий

22 ноября в нашей стране отмечают День словарей и энциклопедий. Дата выбрана не случайно. Это день рождения В.И. Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». С каждым годом праздник, который еще недавно был известен лишь узкому кругу лингвистов и самых увлеченных любителей русского слова, становится все более популярным. К этой дате методист библиотеки Культурно-информационного центра Т.В. Глущенко провела литературно – познавательный час «Хотим все знать!» для учащихся 3-х классов школы №15.

Открывая встречу, Тамара Викторовна отметила: «Словари и энциклопедии – наши помощники. Чем раньше мы с ними заведем дружбу, научимся ими пользоваться, тем шире будет наш кругозор, основательнее будут наши знания. Все они ждут вас на полках нашей библиотеки».

В этот день юным читателям представилась уникальная возможность пообщаться с членами Севастопольского городского литературного объединения имени А.Н. Озерова, детскими писателями О.А. Уманской, Н.П. Люшневской, Г.А. Зеленкиной, В.И. Сюриной. Это особая категория людей, увлеченных своим занятием, оптимистичных творцов поэзии и прозы для детей.

В ходе встречи писатели представили литературные произведения прошлых лет и новинки, рассказали о творческих планах. Ребята смогли лично пообщаться с писателями и даже взять автографы. Ольга Анатольевна Уманская исполнила под гитару песни на свои стихи.

Во время презентации книжной экспозиции «Словари и энциклопедии — наши друзья и помощники» ребята познакомились с различными видами словарей, попробовали сами работать с ними, быстро и легко находить нужную информацию.

В знак доброй дружбы писатели О. Уманская и Н. Люшневская подарили библиотеке КИЦ сборники поэтических произведений «Рыжая лошадка» и «Непоседы».



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой