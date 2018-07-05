Дневник фестиваля «ZZ -XI». Страница вторая

3 июля 2018     96
Дневник фестиваля «ZZ -XI». Страница вторая

Во второй фестивальный день, 28 июня, Севастопольский театр юного зрителя представил античную трагедию Эсхила «Прометей прикованный» (перевод С. Апта) в постановке режиссера Ольги Ясинской.

Севастопольский ТЮЗ впервые обратился к древнегреческой трагедии. Ольгу Ясинскую вдохновили работы и методика греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, музыка Карла Орфа. Костюмы и декорации созданы художником-постановщиком Татьяной Карасевой на основе работ и теорий основоположника супрематизма Казимира Малевича, формой и цветом пытавшегося выразить сущность явлений.

То как развиваются события в постановке, не привычно для наших устоявшихся взглядов на драматургию (на сцене только монологи и диалоги!), события практически не развиваются и положение главного героя не меняется на протяжении всей трагедии. Но огромен внутренний посыл этого спектакля. Несгибаемость честного духа Прометея, способность к жертве и осознание того, что жертва его не напрасна, даже в моменты ужасных мук, которые пришлось вынести ради справедливости. Вера в правду… Только добро может быть правым, оно не ошибается и ради этого можно идти на любые мучения. А еще это разговор о чести и чувстве собственного достоинства даже в ситуации позорной казни – можно изменить себе, начать заискивать, пресмыкаться, льстить врагу, который так это любит, который сильнее и быть освобожденным, а можно ценой страдания, остаться чистым.

Интересна ли эта тема сегодня… Безусловно! Насколько может быть актуальна честь и правда любой ценой? Действительно, каким же должен быть человек, чтобы у него были силы поступать так же? Вопросов много. Ответ у каждого свой.

 
Отдел информации КИЦ
Фото: Наталья Черная

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике // Комментарии


Открытие творческой лаборатории «RUS 90» Открытие творческой лаборатории «RUS 90»

Фестиваль «Zакрытый покаZ – XI» подарил севастопольцам прекрасный повод собраться и в который раз прикоснуться к прекрасному миру поэзии. 28 июня в арт — кафе Культурно-информационного центра состоялось открытие творческой лаборатории «RUS 90». Почти все участники и зрители, так или иначе, знакомы, поэтому сразу же в зале воцарилась особая доверительная атмосфера. Чтение стихотворений разбавлялось приятным… читать »

Актеры из Крыма примут участие в XII Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ Дневник фестиваля «ZZ -XI»

27  июня   премьерой  психологической драмы «Дневник её мужа»  в постановке режиссера театра «Психо Дель Арт» Андрея Маслова был открыт фестиваль «ZZ-XI». В центре сюжета – история о бесконечной, безумной и всепрощающей любви женщины. С первых секунд главная героиня, терзаемая  внутренними страстями, увлекает зрителей  в водоворот  мучительных переживаний и размышлений … Монологи  эксцентричной Ксюши (в исполнении… читать »

«Листая страницы истории» - квест на Историческом бульваре «Листая страницы истории» – квест на Историческом бульваре

Старые добрые детские игры. Даже подростки, которые хотят быть «взрослыми» в свои 14 лет, не прочь вспомнить «прятки», поискать соперников в «казаках-разбойниках», собрать свою команды, придумывать вместе приключения, стремясь воплотить в жизнь выдуманные подвиги. Чего уж говорить о десятилетних мальчишках и девчонках, большую часть времени у которых занимает учеба, кружки и выполнение домашнего задания, забывая… читать »

Крымский мост: самый длинный и долгожданный Крымский мост: самый длинный и долгожданный

Автомобильное движение по Крымскому мосту стартовало 16 мая, накануне состоялось его торжественное открытие, в котором принял участие президент России Владимир Путин, возглавив колонну из нескольких десятков грузовых автомобилей за рулём КамАЗа. В мероприятии также приняли участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов – все те, кто помог в реализации инфраструктурного проекта.   Крымский мост –… читать »

Крым готовят к покорению Украины. Но он еще не готов Крым готовят к покорению Украины. Но он еще не готов

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш на днях возмутился здоровым цинизмом своих сограждан, которые продолжают вовсю отдыхать в “оккупированном” Крыму. “Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info