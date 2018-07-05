Дневник фестиваля «ZZ -XI». Страница вторая

Во второй фестивальный день, 28 июня, Севастопольский театр юного зрителя представил античную трагедию Эсхила «Прометей прикованный» (перевод С. Апта) в постановке режиссера Ольги Ясинской.

Севастопольский ТЮЗ впервые обратился к древнегреческой трагедии. Ольгу Ясинскую вдохновили работы и методика греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, музыка Карла Орфа. Костюмы и декорации созданы художником-постановщиком Татьяной Карасевой на основе работ и теорий основоположника супрематизма Казимира Малевича, формой и цветом пытавшегося выразить сущность явлений.

То как развиваются события в постановке, не привычно для наших устоявшихся взглядов на драматургию (на сцене только монологи и диалоги!), события практически не развиваются и положение главного героя не меняется на протяжении всей трагедии. Но огромен внутренний посыл этого спектакля. Несгибаемость честного духа Прометея, способность к жертве и осознание того, что жертва его не напрасна, даже в моменты ужасных мук, которые пришлось вынести ради справедливости. Вера в правду… Только добро может быть правым, оно не ошибается и ради этого можно идти на любые мучения. А еще это разговор о чести и чувстве собственного достоинства даже в ситуации позорной казни – можно изменить себе, начать заискивать, пресмыкаться, льстить врагу, который так это любит, который сильнее и быть освобожденным, а можно ценой страдания, остаться чистым.

Интересна ли эта тема сегодня… Безусловно! Насколько может быть актуальна честь и правда любой ценой? Действительно, каким же должен быть человек, чтобы у него были силы поступать так же? Вопросов много. Ответ у каждого свой.



Отдел информации КИЦ

Фото: Наталья Черная