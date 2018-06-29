Дневник фестиваля «ZZ -XI»

28 июня 2018     123
Актеры из Крыма примут участие в XII Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ

27  июня   премьерой  психологической драмы «Дневник её мужа»  в постановке режиссера театра «Психо Дель Арт» Андрея Маслова был открыт фестиваль «ZZ-XI». В центре сюжета – история о бесконечной, безумной и всепрощающей любви женщины.

С первых секунд главная героиня, терзаемая  внутренними страстями, увлекает зрителей  в водоворот  мучительных переживаний и размышлений … Монологи  эксцентричной Ксюши (в исполнении актрисы Оксаны Тяганян), поведенческие причуды составляют костяк постановки.

Стоит отметить, что открытие жесткого, афористичного, сложного устроенного мира, где сосуществуют мужчина и женщина — особый вид театрального удовольствия для А. Маслова. Героиня откровенно, не стесняясь, размышляет о жизни и  о себе. В финале — застывший человеческий вопль о тотальном одиночестве и бессильных попытках вырваться из адского круговорота.  Какая часть души умирает и что происходит с человеком, предательски сыгравшем на чувствах другого  человека?… Именно на эти вопросы предлагает ответить зрителям в своем спектакле режиссер А. Маслов.

В качестве пищи для философских размышлений  режиссер  добавил  черно-белый фильм о жизни и судьбе Женщины, а также  расширил границы своего творческого высказывания, использовав  страстный танец фламенко, фортепианную музыку, вокал.  Актриса О. Тяганян была органична и в образе спившейся женщины, и в образе молодой, счастливой, успешной девушки.  В  самом начале мне показалось, что она переигрывает, а потом  пазл сложился. В этой постановке всё так и должно быть! Нельзя не умилиться, в какой прочной человеческой и профессиональной связке работали  режиссер и актриса.

К счастью,   в этот   вечер зал  был  заполнен публикой, реагирующей не по правилам, а по ощущениям. Экзамен  театр драмы «Психо Дель Арт» выдержал! Зрители устроили овацию. И актриса, и публика светились от радости, кажется, были  по-настоящему счастливы.

 
Ирина Яворская

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