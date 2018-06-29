Дневник фестиваля «ZZ -XI»

27 июня премьерой психологической драмы «Дневник её мужа» в постановке режиссера театра «Психо Дель Арт» Андрея Маслова был открыт фестиваль «ZZ-XI». В центре сюжета – история о бесконечной, безумной и всепрощающей любви женщины.

С первых секунд главная героиня, терзаемая внутренними страстями, увлекает зрителей в водоворот мучительных переживаний и размышлений … Монологи эксцентричной Ксюши (в исполнении актрисы Оксаны Тяганян), поведенческие причуды составляют костяк постановки.

Стоит отметить, что открытие жесткого, афористичного, сложного устроенного мира, где сосуществуют мужчина и женщина — особый вид театрального удовольствия для А. Маслова. Героиня откровенно, не стесняясь, размышляет о жизни и о себе. В финале — застывший человеческий вопль о тотальном одиночестве и бессильных попытках вырваться из адского круговорота. Какая часть души умирает и что происходит с человеком, предательски сыгравшем на чувствах другого человека?… Именно на эти вопросы предлагает ответить зрителям в своем спектакле режиссер А. Маслов.

В качестве пищи для философских размышлений режиссер добавил черно-белый фильм о жизни и судьбе Женщины, а также расширил границы своего творческого высказывания, использовав страстный танец фламенко, фортепианную музыку, вокал. Актриса О. Тяганян была органична и в образе спившейся женщины, и в образе молодой, счастливой, успешной девушки. В самом начале мне показалось, что она переигрывает, а потом пазл сложился. В этой постановке всё так и должно быть! Нельзя не умилиться, в какой прочной человеческой и профессиональной связке работали режиссер и актриса.

К счастью, в этот вечер зал был заполнен публикой, реагирующей не по правилам, а по ощущениям. Экзамен театр драмы «Психо Дель Арт» выдержал! Зрители устроили овацию. И актриса, и публика светились от радости, кажется, были по-настоящему счастливы.



Ирина Яворская