Жители Крыма и Севастополя подали девять проектов на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

Подведены итоги заявочной кампании национальной премии «Хрустальный компас». В этом году на соискание престижной награды выдвинуто 327 проектов и достижений.

География «Хрустального компаса» снова расширилась. Заявки на участие в премии поступили из 68 регионов России и 23 стран мира, включая Австралию, Великобританию, Италию, Швецию, ЮАР, Японию и другие.

Жители Крымского полуострова прислали в оргкомитет девять проектов. Заявки поступили из Севастополя и Симферополя. В числе проектов документальный многосерийный фильм «Херсонес: музей со служебного входа», Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», Первый всероссийский Географический триатлон молодежных клубов Русского географического общества и другие. С проектами можно будет ознакомиться 1 апреля на официальном сайте премии.

В настоящее время экспертный совет продолжает изучать поступившие работы. Окончательный список финалистов будет утвержден на заседании, которое пройдет в московской штаб-квартире Русского географического общества. Заветные статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены победителям торжественной церемонии, которая состоится в мае в Краснодаре.

«Из года в год мы наблюдаем, насколько большая и порой уникальная работа проводится в нашей стране, какие талантливые и увлеченные люди создают будущее нашей Родины и формируют основы для ее развития. Отрадно отметить, что традиционно высок интерес к премии у представителей иностранных государств. В этом году среди конкурсантов президент Итальянского географического общества Филиппо Бенкардино, известный греческий путешественник Бабис Бизас, шведский ученый и филантроп Фредерик Паулсен и многие другие», – сообщил председатель оргкомитета премии, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

«Премия уже много лет выполняет главную задачу: мы находим людей, для которых слово «Родина» имеет особое значение и ценность. Это патриоты, готовые менять мир к лучшему своими руками, для которых нет препятствий на пути к цели. А уровень поступивших проектов однозначно говорит о том, насколько это неравнодушное сообщество выросло в своих идеях и замыслах. И главное, что это далеко не предел», – отметил сопредседатель оргкомитета премии, заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрей Ветошкин.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».



Справка

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие отечественные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия нашей страны, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших российских достижениях.

За время проведения на соискание поступило 1531 проектов из 35 стран мира и 84 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,4 млн человек.

В экспертный совет премии вошли известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России: Владимир Котляков, Артур Чилингаров, Юрий Воробьев, Николай Дроздов, Александр Беляев, Олег Аксютин, Виктор Савиных, Анастасия Чернобровина, Виталий Сундаков и другие.