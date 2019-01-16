«Зимние праздники народов Крыма» – в Культурно-информационном центре собрались представители более 20 национальностей

14 января 2019     35
«Зимние праздники народов Крыма» - в КИЦ собрались представители более 20 национальностей

13 января в Культурно-информационном центре собрались представители более 20 национальностей, члены Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя на традиционный тематический вечер «Зимние праздники народов Крыма». В празднично украшенном и уютном зале КИЦ присутствовало более 200 людей разных возрастных категорий, различных национальностей  и социального статуса.

Наш центр связывает тесная дружба с Ассоциацией национально-культурных обществ  Севастополя и на протяжении многих лет он гостеприимно открывает свои двери для дорогих гостей. На правах хозяйки праздника заместитель директора КИЦ Людмила Богатырева обратилась ко всем гостям с пожеланиями мира, добра и счастья в наступившем году.

Зимние праздники богаты своими традициями и обрядами. Гости центра основательно подготовились к этому вечеру: все общества оформили свои столы новогодними и рождественскими атрибутами. В ходе праздничной встречи, были показаны и обряды: колядующие поздравляли всех народными песнями и танцами, желали здоровья, благополучия достатка. Представители молдавского, белорусского, болгарского, мордовского  национально-культурных обществ подготовили колядки. Кроме народных песен, веселых частушек, шуточных сценок были и зажигательные грузинские танцы, плавные и лирические танцы крымских татар, греческий заводной танец  «Сиртаки», ритмичные чувашские, армянские, мордовские , гагаузские, марийские танцы.

Традиционно на таком многонациональном мероприятии своей красотой и аутентичностью  восхищали гостей национальные костюмы.
Крымские татары, эстонцы, немцы, евреи, поляки с удовольствием знакомились с христианскими традициями, несмотря на то, что свои зимние праздники они уже отметили. В зале царила атмосфера добра, любви и уважения к историческим и культурным традициям всех участников мероприятия.

 
Ирина Яворская
Фото Натальи Чёрной

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