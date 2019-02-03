«Золотого кольца Боспорского царства» не было бы без Крымского моста

1 февраля 2019     106
«Золотого кольца Боспорского царства» не было бы без Крымского моста

Воссоединение Крыма с Россией и строительство моста через Керченский пролив способствовали рождению идеи создания масштабного межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на пресс-конференции в Москве.

Проект разработан министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с Краснодарским региональным отделением РГО. Он включает в себя организацию экспедиций и туров, проведение конференций, фотовыставок и фестивалей на территории четырех субъектов РФ: Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области.

“Золотое кольцо Боспорского царства” входит в перечень десяти приоритетных маршрутов РФ, ориентированных на въездной туризм по версии Ростуризма.

В туры продолжительностью от двух дней до недели включено посещение около 30 памятников Античности и современных объектов, связанных с историей Боспора. Туристы увидят мыс Фиолент и Свято-Георгиевский мужской монастырь, Царский курган в Керчи, Музей античного виноделия в Абрау-Дюрсо, музей-заповедник “Фанагория” в Тамани, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник и многое другое.

“Реализация этого проекта и сама его идея в значительной степени была рождена благодаря, безусловно, воссоединению Крыма с Россией и решению сложнейшей инфраструктурной задачи по соединению материковой России и Крымом посредством строительства Крымского моста. Без этого, думаю, проекта просто бы не было”, – отметил Волченко.

 
crimea.ria.ru


  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике // Комментарии


Руины древней хоры Херсонеса - памятник античности среди новостроек Руины древней хоры Херсонеса – памятник античности среди новостроек

Памятник античности среди новостроек. Такое чудо появилось в одном из спальных районов Севастополя. Активисты общественной организации «Севпарки» восстановили заброшенные и заросшие травой руины древней хоры Херсонеса и превратили их в музей под открытым небом.

В Херсонесском музее подвели итоги конкурса «Друг Херсонеса» В Херсонесском музее подвели итоги конкурса «Друг Херсонеса»

В Византийском дворике Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» собралось множество детей и взрослых. Все ждали подведения итогов конкурса «Друг Херсонеса». Конкурс стал уже традиционным и проводился третий год подряд.

Что хранил четвертый бастион Севастополя: редкие находки и удивительные факты Что хранил четвертый бастион Севастополя: редкие находки и удивительные факты

Примерно за 2,5 месяца археологи полностью раскопали фундамент каменной беседки «Грибок», которая была построена в 1905 году на высоте над Южной бухтой и разрушена в годы Великой Отечественной войны, почти полностью открыв правый фланг четвертого бастиона.

О реконструкции Исторического бульвара: разговор начистоту О реконструкции Исторического бульвара: разговор начистоту

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко принял участие в качестве спикера в программе «Федеральное значение» на 1-м Севастопольском телеканале.

«Зимние праздники народов Крыма» - в КИЦ собрались представители более 20 национальностей «Зимние праздники народов Крыма» – в Культурно-информационном центре собрались представители более 20 национальностей

Зимние праздники богаты своими традициями и обрядами. Гости центра основательно подготовились к этому вечеру: все общества оформили свои столы новогодними и рождественскими атрибутами. В ходе праздничной встречи, были показаны и обряды: колядующие поздравляли всех народными песнями и танцами, желали здоровья, благополучия достатка.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info