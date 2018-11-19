«Искусство объединяет!» – всероссийская акция «Ночь искусств» в детских библиотеках Севастополя

«Наши дети в библиотеке

Все талантливы, смотри:

В Ночь искусств открыты двери,

Заходи, дерзай, твори!»



Именно этот девиз Ночи искусств выбрали читатели детских библиотек Севастополя! И не зря! В детских библиотеках ребята не только смогли посмотреть постановки воспитанников театральных студий, но и попробовать себя в роли актеров, исполнить любимые детские песни и послушать пение гитары. Принять участие в литературных аукционах, викторинах, конкурсах. Сделать что-то интересное, полезное или красивое своими руками. Склеить, слепить, нарисовать. В этот вечер библиотеки превратилась в страну Мастеров!

В библиотеке-филиале №16 на Жидилова ребята, путешествуя по трем литературным площадкам, играли в литературные игры, принимали участие в викторинах, а на музыкальной площадке всех ждала встреча с лауреатом Международных конкурсов, гитаристкой Е. Г. Лантратовой.

«Ночь искусств» в библиотеке-филиале № 6 открылась выступлением воспитанников театральной студии «Ника» под руководством режиссера, педагога, лауреата Всероссийских конкурсов Г.А.Хлевнюк. Ребята исполнили веселые миниатюры из школьной жизни, создав добрую и непринужденную атмосферу праздника. На смену театрализованному искусству пришло искусство танца. Землянская Варвара, воспитанница студии танца «Айседора», трогательно исполнила «Танец куклы», никого из зрителей не оставив равнодушным.

Друзья библиотеки, артисты музыкально-поэтического детско-юношеского театра «Родники» под руководством С.Г.Демешевой, показали мини-спектакль «Бабушки, дедушки и внуки», настроив всех присутствующих в библиотеке на лирический лад. На предложение ведущей продолжить семейную тему и рассказать наизусть стихотворения о семье и семейных ценностях откликнулись многие участники праздника. Литературный марафон захватил не только юных читателей, но и их родителей. В исполнении участников звучали и басни, и шуточные четверостишия, и серьезные лирические произведения.

Мультижанровость «Ночи искусств» в полной мере была отражена в интерактивной викторине, никого не оставившей равнодушным. Виды и жанры искусства, знаменитые картины, которые пытались оживить самые смелые зрители, музеи, театры и библиотеки Севастополя – все нашло отражение в игре, в которую с удовольствием включились все участники праздника.

Арт – встреча «Путешествие в страну вдохновения», прошедшая в библиотеке-филиале №7 имени Г.Черкашина, продемонстрировала таланты детей, занимающихся в театральных и танцевальных кружках, изостудиях, музыкальных школах. Те же, кто хотел попробовать себя в роли актеров, приняли участие в театре – экспромте «Браво, актёр»! Яркие, артистичные номера были представлены ребятами на суд зрителей.

Для читателей библиотеки-филиала № 10 в Инкермане в «Ночь искусств» были подготовлены зоны творчества. Заходя в библиотеку, гости попадали в «Сказочную ФотоZONУ», где можно было перевоплотиться в любимого героя из книги и сделать селфи-фото на память. Всех посетителей привлекала выставка «Палитра жанров», на которой были представлены работы в технике декупаж, оригами, бисероплетение. В творческой мастерской «Души и сердца вдохновенье» дети и их родители сами сделали поделки в технике оригами и квилинг. А работы, созданные своим кропотливым трудом, взяли домой, чтобы порадовать близких. Сюрпризом для читателей стал мастер – класс по изготовлению тряпичной куклы «Козочка – оберег», который специально для «Ночи искусств» подготовила руководитель кружка «Креатив» ДЮК «Бригантина» Н.Н. Карпенко.

Библиошоу «Искусство в книжной оправе» собрало читателей и их родителей в детской библиотеке-филиале №1. Конкурс «По плечу любая роль» выявил самых артистичных читателей. Заинтересовали гостей разнообразные мастер – классы. Каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и открыть для себя новые виды творчества. В ход шли бумага, фломастеры, клей и даже осенние листья!

В рамках «Ночи искусств» организаторы не забыли об объявленном в России годе Японии. В библиотеке «Дружбы народов» – филиале № 14 ребята, посетив выставку творческих работ “Вдохновленные Японией», приняли участие в игре Поле чудес “Этнографический калейдоскоп”, посвященный стране восходящего солнца, а также на мастер-классе научились делать японскую тряпичную куклу «Нингё».

Вечер творчества «Чудеса своими руками» в библиотеке – филиале № 8 Северной стороны собрал активных, творческих детей и взрослых. С большим интересом ребята изготовили панно «Бал хризантем» и картину «Любование сакурой». Любители оригами участвовали в мастер – классе «Звездное небо». Приятным сюрпризом для ребят стало выступление клоуна Карандаша, который принес с собой сумку фокусов, подвижных игр, веселых шуток. Выступление сопровождалось детским смехом и вызвало много положительных эмоций и впечатлений!

Ночь искусств удалась и действительно объединила в детских библиотеках Севастополя читателей всех возрастов!



Буцких Марина Васильевна,

заведующий отделом ЦГДБ им. А.П. Гайдара