В Херсонесском музее подвели итоги конкурса «Друг Херсонеса»

20 января в Византийском дворике Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» собралось множество детей и взрослых: все ждали подведения итогов конкурса «Друг Херсонеса». Конкурс стал уже традиционным и проводился третий год подряд.
На входе администраторы Херсонесского музея встречали наших маленьких гостей и раздавали воздушные шарики. До начала церемонии награждения дети с родителями могли познакомиться с работами участников, которые были выставлены на стендах.
Всего поступило около 200 работ, и жюри было очень непросто выбрать победителей. Было принято решение — наградить всех. После сложнейшего диспута, который длился несколько часов, были определены победители, которыми в этом году стали:
Номинация «Мозаика Херсонеса»
5-6 лет:
1. Грецкова Анастасия
2. Базов Даниил
2. Ярмолюк Анастасия
7-9 лет:
1. Курманенко Кира
2. Зайцев Даниил
3. Панасюк Олеся
10-12 лет:
1. Большакова Полина
2. Шамврова Анастасия
3. Кадира Дарья
13-16 лет:
1. Деордица Мария
2. Пайлян София
3. Грущенко Майя
Номинация «Друг Херсонеса»
5-6 лет:
1. Новикова Эмилия
2. Подвысоцкая Виталина
3. Ильина Милена
7-9 лет:
1. Городнова Виктория
2. Брежнева Анфиса
3. Дырина Марина
10-12 лет:
1. Довгань Милена
2. Курзова Василина
3. Шустова Анастасия
3. Попова Марина
13-16 лет:
1. Ситникова Екатерина
2. Атрохина Дарья
3. Миронова Дарья
Призы для участников и победителей конкурса были учреждены музеем-заповедником и издательством «Севастополь Таврический», которое определило дополнительные призы для Беляевой Анастасии и Охоткиной Дарьи.
В завершение дети и взрослые приняли участие в мини-флешмобе, создав «картину Херсонеса» и выпустив шарики в небо.
После церемонии награждения детей разделили на две группы и пригласили на бесплатные экскурсии по городищу Херсонесского музея.
ВАЖНО! Забрать работы можно на центральном входе после 22.01.2019 г. в часы работы заповедника. Те, кто не смог присутствовать на церемонии награждения — приезжайте за грамотами, благодарностями и призами, которые также ждут всех на входной группе.