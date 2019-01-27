В Херсонесском музее подвели итоги конкурса «Друг Херсонеса»

20 января в Византийском дворике Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» собралось множество детей и взрослых: все ждали подведения итогов конкурса «Друг Херсонеса». Конкурс стал уже традиционным и проводился третий год подряд.

На входе администраторы Херсонесского музея встречали наших маленьких гостей и раздавали воздушные шарики. До начала церемонии награждения дети с родителями могли познакомиться с работами участников, которые были выставлены на стендах.

Всего поступило около 200 работ, и жюри было очень непросто выбрать победителей. Было принято решение — наградить всех. После сложнейшего диспута, который длился несколько часов, были определены победители, которыми в этом году стали:



Номинация «Мозаика Херсонеса»

5-6 лет:

1. Грецкова Анастасия

2. Базов Даниил

2. Ярмолюк Анастасия

7-9 лет:

1. Курманенко Кира

2. Зайцев Даниил

3. Панасюк Олеся

10-12 лет:

1. Большакова Полина

2. Шамврова Анастасия

3. Кадира Дарья

13-16 лет:

1. Деордица Мария

2. Пайлян София

3. Грущенко Майя



Номинация «Друг Херсонеса»

5-6 лет:

1. Новикова Эмилия

2. Подвысоцкая Виталина

3. Ильина Милена

7-9 лет:

1. Городнова Виктория

2. Брежнева Анфиса

3. Дырина Марина

10-12 лет:

1. Довгань Милена

2. Курзова Василина

3. Шустова Анастасия

3. Попова Марина

13-16 лет:

1. Ситникова Екатерина

2. Атрохина Дарья

3. Миронова Дарья



Призы для участников и победителей конкурса были учреждены музеем-заповедником и издательством «Севастополь Таврический», которое определило дополнительные призы для Беляевой Анастасии и Охоткиной Дарьи.

В завершение дети и взрослые приняли участие в мини-флешмобе, создав «картину Херсонеса» и выпустив шарики в небо.

После церемонии награждения детей разделили на две группы и пригласили на бесплатные экскурсии по городищу Херсонесского музея.

ВАЖНО! Забрать работы можно на центральном входе после 22.01.2019 г. в часы работы заповедника. Те, кто не смог присутствовать на церемонии награждения — приезжайте за грамотами, благодарностями и призами, которые также ждут всех на входной группе.