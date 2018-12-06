«И.С. Тургенев» – арт проект гимназии №2

С 12 ноября 2018 г. в зале массовой работы библиотеки Билингвальной гимназии №2 г. Севастополя проходит Арт – проект «И.С. Тургенев», приуроченный к 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Проект призван познакомить учащихся с творчеством писателя, самыми лиричными, незабываемыми, красивыми страницами его жизни.

Темы проекта «Биография И.С. Тургенева», «Тургеневские девушки», «Любовь длиною в 40 лет», «Тургенев и музыка», «Во французской стороне», «Тургенев и мода», «Современные тургеневские девушки» иллюстрируются:

– раритетным журналом «Огонек»,изданным в год 150-летия писателя (1968 г.);

– полным собранием сочинений писателя и др.изданиями;

– книгами его друзей – французских писателей на французском (аутентичные) языке, а также мини-книгами в мини-шкафу (из частной коллекции) ;

– уникальными книгами о моде Х1Х века: А. Васильев “Детская мода Российской империи” и «Журнал высокой моды. Мода 1840-х годов» (из частной библиотеки);

– копиями автографов, фотографиями и портретами писателя, написанными известными русскими художниками, а также Полиной Виардо;

– нотными изданиями, в частности, нотами романсов,написанных севастопольским композитором Т.И.Великодворской;

– выставкой фарфоровых кукол – героинь классических произведений русской и зарубежной классики Х1Х века из проекта «Дамы эпохи» (из частной коллекции).

Неотъемлемой частью проекта являются творческие работы рукодельниц (живопись, вышивка , вязание, декупаж, работа с полимерной глиной, гофрированной бумагой и др.), современные женские фотографии и инсталляции на тему «Тургеневские девушки».

Неотъемлемой частью проекта являются творческие работы рукодельниц (живопись, вышивка , вязание, декупаж, работа с полимерной глиной, гофрированной бумагой и др.), современные женские фотографии и инсталляции на тему «Тургеневские девушки». Выставку посетили гимназисты 7-х, 8-х и 9-х классов, пришел даже 3-й (всего 14 классов,около 300 учащихся). Форма проведения мероприятия – интерактивный диалог, поэтому гимназисты были участниками действа -слушали, читали (на русском и французском языках), исполняли,познавали.Для многих услышанное и увиденное было открытием.Проект подготовили и провели:

Бойко Светлана Семеновна – педагог — библиотекарь, засл.работник культуры Украины; педагоги — библиотекари Бакурадзе Ольга Ивановна и Пупова Оксана Михайловна; учителя музыки Кравченко Татьяна Васильевна и Старочкина Анна Станиславовна; гимназисты 5-Б класса Кравченко Макар и Старочкина Мария; Татьяна Ивановна Великодворская – лауреат всероссийских и международных конкурсов (композитор и концертмейстер); Тарас Калько (баритон) – лауреат международных конкурсов ; Особую благодарность выражаем учителю французского языка Фоминой Марии Андреевне за бесценные экспонаты, предоставленные из семейного архива и библиотеки, а также организацию участия в проекте 9-Б класса.

Благодарим за участие в проекте педагогов и сотрудников гимназии:

Бушкину Татьяну Владимировну, Зденик Светлану Анатольевну, Филиппову Юлию Анатольевну, Фадееву Валерию Георгиевну, Радько Елену Владимировну, Морозову Юлию Владимировну, Анну Виниченко, Давыдову Тамару Михайловну.

В оформлении проекта приняли активное участие гимназисты 9-Б, 7-А, 5-А, 2-Б и их родители Пухова О.В. (мама Пуховой Софии, 5-А), Белоусова Т.В. (мама Белоусова Егора, 6-Г), Попова Д.В. (мама выпускника Попова Алексея).

В рамках проекта состоялась премьера романса «Ночь и день» ( стихи И.С.Тургенева,музыка Т.И.Великодворской) в исполнении Тараса Калько (концертмейстер Т. И. Великодворская).