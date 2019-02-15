Какие секреты хранит подземный «дублер» Севастополя

Долгие годы благодаря секретным военным объектам и разработкам Севастополь был окутан ареалом тайны. Город был закрытым, и попасть в него могли далеко не все. После развала Советского Союза Севастополь открыли, и многие его секреты стали доступны широкой общественности. Впрочем, ему еще есть чем удивить любителей тайн. Особенно в части, скрытой глубоко под землей.



Первые подземелья

Подземный Севастополь появился задолго до официального основания города в 1783 году. Благодаря своему местоположению и природным богатствам эту территорию в древние времена облюбовали и скифы, и греки, и римляне, и генуэзцы, и татаро-монголы, и османы.

“Мягкий и удобный для обработки известняк послужил для возникновения античного города Херсонес и множества пещерных городов и монастырей в окрестностях нынешнего Севастополя. Эти вырубленные в скалах убежища служили надежным укрытием от вражеских набегов”, — рассказывает РИА Новости Крым местный историк, автор книги “Подземный Севастополь” Юрий Пикалов.

В те времена активно работали каменоломни, которые поставляли материал для строительства, как самого Херсонеса, так и в Римскую, Византийскую, а затем и Османскую империи. “Севастопольский камень в те времена очень ценился за белоснежный цвет и легкость обработки”, — подчеркивает Пикалов.

Крупные по тем меркам карьеры по добыче камня были развернуты в Инкермане. “В Инкерманских известковых скалах римляне не только добывали камень, но и ссылали сюда врагов империи”, — говорит он.

Первое письменное упоминание об инкерманских штольнях датируется 93 годом нашей эры. “Именно тогда здесь рубил камень и проповедовал сосланный сюда опальный папа римский Климент I, и появились первые новообращенные крымские христиане”, — уточнил историк.

В XV веке Инкерманская долина была главным монашеским центром Крыма: здесь действовали не менее 9 пещерных комплексов и около 30 пещерных церквей. “Нынешние Монастырская и Загайтанская скалы стали похожи на пчелиные соты из-за обилия вырубленных в них культовых сооружений”, — отмечает Пикалов.

В те времена на Монастырской горе возвышалась крепость княжества Феодоро Каламита. Ее подземные помещения соединялись с пещерными монастырями. Сегодня можно увидеть лишь руины когда-то мощных башен и стен укрепления, а также вырубленные в скале кельи. Ниже крепости в скальном массиве ныне расположился Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь.

Подобные скальные церкви и культовые сооружения были распространены по всему Гераклейскому полуострову, в частности, в скалах Каменоломного оврага, в балках Бермана, Сарандинакиной, Георгиевской и Килен-балке, на мысе Фиолент. В годы Великой Отечественной войны в этих пещерах укрывались от артобстрелов и налетов вражеской авиации советские войска и местные жители.



Первая оборона Севастополя

После включения Крыма в состав России начался новый этап создания подземных построек в границах современного Севастополя. На берегах Ахтиарской бухты было решено построить новый город-крепость, призванный стать главной базой Черноморского флота. Для масштабного возведения зданий и военных укреплений требовался строительный материал.

“Инкерманский камень слишком хрупкий и не годится для создания фортов и укреплений, но в Килен-балке военные инженеры находят другой известняк, который визуально похож на инкерманский, но плотность его в 1,5 раза выше. Именно из этого камня были построены ключевые военные объекты Севастополя, в частности, казематированные береговые батареи”, — сообщил Пикалов.

В результате интенсивной добычи известняка в киленбалочных высотах были образованы десятки штолен, достигавших более 100 метров в длину, 15 в ширину и до 20 в высоты. Между собой они связывались сетью подземных коридоров. Гораздо позже, во время Великой Отечественной войны, эти гигантские подземелья сыграют важнейшую роль в спасении севастопольцев.

В первой половине XIX века специальные подземные укрытия для защиты от обстрелов не строили. В этом не было острой необходимости. Но во время обороны города 1854-1855 годов подземелья береговых батарей все же сыграли важную роль в спасении жизней. Всю оборону подземные казематы самой большой в России трехэтажной Николаевской батареи служили укрытием для многотысячных русских войск и гражданских жителей.

“Эти казематы послужили основой для подвалов почти всех зданий Приморского бульвара. Это хорошо видно при посещении нижних залов севастопольского аквариума, где проступает мощь каменных сводов старинного фортификационного сооружения”, — подчеркивает историк.

Бастионы и батареи Севастополя оказались неприступными для французских и британских войск. Поэтому агрессор решил развернуть тайную войну: рыть подземные проходы для подрыва позиций русских войск. В основном такие тоннели рыли в направлении четвертого и пятого бастионов, а также Малахового кургана. Однако русские войска нашли, как ответить врагу: навстречу противнику они прокладывали контрминные галереи. Если союзники прорыли 1280 метров подземных минных галерей, то русские войска – 7000 метров контр-мин, причем более половины на четвертом бастионе.

“Галереи шли в двух подземных уровнях, на глубине 6 и 12 метров, и были сложными фортификационными сооружениями, состоящими из боевых колодцев, залов, входов, рукавов, слуховых камер и буровых труб. Чтобы избежать обрушений, своды галерей укреплялись деревом”, — рассказывает Пикалов.

Недавно при раскопках четвертого бастиона археологи нашли кирки защитников Севастополя, которые были сточены об камень практически под ноль.

Благодаря контрминным галереям русские солдаты не только пресекли все попытки подрыва своих позиций, но и сами развернули масштабную наступательную подземную кампанию, взорвав все вражеские галереи.

После окончания Крымской войны большинство входов в подземные тоннели были засыпаны, кроме подземных галерей четвертого бастиона. Во время революции и гражданской войны они служили укрытиями, как для красных, так и для белых, а в годы Великой Отечественной войны здесь разместилась оперативная группа для гидрометеорологического обеспечения Севастопольского оборонительного района.



РИА Крым: crimea.ria.ru