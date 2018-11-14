КИЦ – пространство преображения, магии и вдохновения

Для севастопольцев День народного единства плавно перетёк в «Ночь искусств». В Культурно-информационном центре для посетителей были подготовлены различные интерактивные локации.

В этот вечер гостей ждали, помимо экскурсий по творческим пространствам, выставок и мастер-классов, встречи с художниками, музыкантами и актёрами.

Так, в каминном зале библиотеки все желающие смогли поучаствовать в творческом эксперименте. На одной площадке гармонично сосуществовали гитаристы – виртуозы и молодые оперные певцы. Участники творческого объединения «Гитарный клуб» Севастопольской музыкальной школы №5 представили композиции из популярных кинофильмов и мюзиклов. А лауреаты международных и всероссийских вокальных конкурсов в Италии, Франции, Китае, Тунисе, Казани и Санкт-Петербурге из вокальной школы сольного пения «Резонанс» Натальи Мамонтовой блестяще исполнили арии из известных опер и оперетт отечественных и зарубежных композиторов, русские романсы М. Глинки, П. Чайковского, А. Алябьева.

В двух выставочных залах центра поклонники изобразительного искусства созерцали живописные полотна севастопольских художников на выставках «Волшебный край» и «Во славу русского оружия». Возможность попробовать себя в роли художника всем желающим подарил мастер – класс по акварельной живописи, который проводили мастера кисти Сергей Берлов и Ирина Кузьменко.

Для тех, кто предпочитает менее активное времяпрепровождение был открыт музей истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им.А. В. Буряченко. В музее рыбаков посетители знакомились с историей уникальных экспонатов и с удовольствием слушали увлекательные рассказы бывалых моряков, ветеранов рыбной отрасли Авилова Ю.Ф. и Цымбал М.А.

Любители театрального искусства побывали на театральной площадке. Гости приняли участие в захватывающем квесте по закулисью театра имени Кукол: познакомились с актерами и художниками — кукольниками, с технологиями изготовления кукол и бутафории, поучаствовали в мастер — классе, где научились самые простые предметы превращать в кукольных героев. Посмотрев интерактивный спектакль «Терем Ок», желающие могли попробовать себя в роли актеров или просто сфотографироваться с понравившимися героями спектакля.



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной