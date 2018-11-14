КИЦ – пространство преображения, магии и вдохновения

14 ноября 2018     99
КИЦ - пространство преображения, магии и вдохновения

Для севастопольцев День народного единства плавно перетёк в «Ночь искусств». В Культурно-информационном центре для посетителей  были подготовлены   различные  интерактивные локации.
В этот вечер гостей ждали, помимо экскурсий по творческим пространствам, выставок и мастер-классов, встречи с художниками, музыкантами и актёрами.

Так, в  каминном зале библиотеки все желающие смогли поучаствовать в творческом эксперименте. На одной площадке гармонично сосуществовали гитаристы – виртуозы и  молодые оперные певцы. Участники творческого объединения «Гитарный клуб» Севастопольской музыкальной школы №5 представили композиции  из популярных кинофильмов и мюзиклов. А  лауреаты международных и всероссийских вокальных конкурсов в Италии, Франции, Китае, Тунисе, Казани и Санкт-Петербурге из вокальной школы сольного пения «Резонанс» Натальи  Мамонтовой блестяще исполнили  арии  из известных опер и оперетт  отечественных и зарубежных композиторов, русские   романсы  М. Глинки, П. Чайковского, А. Алябьева.

В двух  выставочных залах  центра  поклонники изобразительного искусства созерцали живописные полотна севастопольских  художников на выставках «Волшебный край» и «Во славу русского оружия». Возможность попробовать себя в роли художника всем желающим подарил мастер – класс  по акварельной живописи, который проводили мастера кисти  Сергей Берлов и Ирина Кузьменко.
Для тех, кто предпочитает менее активное времяпрепровождение был открыт музей истории  рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им.А. В. Буряченко.  В музее рыбаков  посетители знакомились с  историей уникальных экспонатов и с удовольствием слушали  увлекательные  рассказы бывалых  моряков,  ветеранов рыбной отрасли  Авилова Ю.Ф. и  Цымбал М.А.

Любители театрального искусства  побывали на театральной площадке. Гости приняли участие в захватывающем квесте по закулисью театра имени Кукол: познакомились с  актерами и художниками — кукольниками, с  технологиями изготовления кукол и бутафории, поучаствовали в мастер — классе, где научились самые простые предметы превращать в кукольных героев. Посмотрев  интерактивный спектакль «Терем Ок»,  желающие могли попробовать себя в роли актеров или просто сфотографироваться с понравившимися героями спектакля.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Натальи Чёрной

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