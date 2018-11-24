«Веселая страна» – интерактивная программа и книжная выставка к 110-летию Николая Носова

24 ноября 2018     22
«Веселая страна» - интерактивная программа и книжная выставка к 110-летию Николая Носова

23 ноября исполнилось 110 лет Николаю Николаевичу Носову, детскому  писателю, драматургу, киносценаристу, автору произведений о Незнайке и его друзьях, а также повестей и рассказов для детей и подростков «Живая шляпа», «Тук-тук-тук», «Мишкина каша», «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома» и многих других. К юбилею автора в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра были организованы интерактивная программа «Веселая страна» и книжная выставка. Методист библиотеки Т.В. Глущенко рассказала юным читателям об интересных фактах биографии Н. Носова  и творческом пути.

«Сегодня вы познакомитесь с замечательными произведениями писателя. Его по праву называют фантазером, добрым и весёлым волшебником, потому, что он владел «золотым» ключиком к сердцу каждого из миллионов маленьких граждан нашей страны и всей планеты. Его произведения переведены на 68 языков мира», — рассказала Тамара Викторовна.

Н.Н. Носов писал не только весёлые рассказы, но и удивительные сказки. Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм – сказку «Бобик в гостях у Барбоса».

«Вот и закончилось наше путешествие по книгам Н. Носова. Конечно, за такой короткий период времени невозможно вспомнить все книги, которые он написал. С ними вы можете познакомиться самостоятельно. Они ждут вас на полках  нашей библиотеки. Счастливых вам встреч с героями Н. Носова»,-  отметила Т. Глущенко.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой

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