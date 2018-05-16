Крымский мост: самый длинный и долгожданный

Автомобильное движение по Крымскому мосту стартовало 16 мая, накануне состоялось его торжественное открытие, в котором принял участие президент России Владимир Путин, возглавив колонну из нескольких десятков грузовых автомобилей за рулём КамАЗа. В мероприятии также приняли участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов – все те, кто помог в реализации инфраструктурного проекта.



Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив длиной в 19 км. Самый протяженный в России. Стоимость строительства — 227,92 млрд рублей. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

Вопрос его строительства находился в центре внимания с момента воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Все это время основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией, является паромная переправа через Керченский пролив (порт “Крым” — порт “Кавказ”).

В июне 2014 года по итогам работы экспертного совета и межведомственной рабочей группы строительство моста в Крым было одобрено. Эксперты рассматривали более 70 вариантов транспортного перехода. В августе правительство России определило заказчиком строительства моста Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). В итоге был выбран самый оптимальный: два параллельных моста – автомобильный и железнодорожный, которые проходят по косе и острову Тузла.

В феврале 2015 года Федеральное казенное учреждение “Управление федеральных автомобильных дорог “Тамань” Росавтодора (ФКУ Упрдор “Тамань”) подписало государственный контракт с ООО “Стройгазмонтаж”. В апреле “Стройгазмонтаж” заключил контракт на проектирование моста с ЗАО “Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург”.

В 2015 году берега пролива обследуются саперами. Исследовательские работы проводят археологи. В ходе раскопок изучаются памятники бронзового века, античности, средневековья. Все представляющие научную ценность находки передаются в музеи. Экологи проводят мероприятия по сохранению флоры и фауны, как наземной, так и морской. Животные и краснокнижные растения переселяются на другие участки.

Активная фаза строительства моста началась в феврале 2016 года. В марте строители приступили к возведению свайных фундаментов конструкции. Тогда же ход работ проинспектировал президент России Владимир Путин.

В мае 2016 года начал работу Общественный совет по строительству моста через Керченский пролив. В него входят представители власти, бизнеса, журналисты, экологи и общественники, известные артисты, историки. Так, членами совета стали телеведущая Лариса Вербицкая (родилась в Феодосии), певица Алена Свиридова (выросла в Керчи) и депутат Государственной Думы, боксер Николай Валуев.

В феврале 2017 года глава Росавтодора Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов дали старт строительству автоподхода к мосту со стороны Керченского полуострова. Ранее к строительству аналогичного подхода приступили на Таманском полуострове.

В августе 2017 года специалисты закрепили на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря железнодорожную арку массой 6 тыс тонн. В течение следующей недели под аркой прошли более 550 судов. В октябре — автодорожный арочный пролет массой 5 тыс тонн на 35-метровой высоте. К концу года мостостроители завершили сборку пролетных строений автодорожной части моста, полностью сформировав полотно от таманского берега до керченского. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тыс тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами, 85 из которых находятся в морской акватории. В основание опор под автодорогу погружено более 3 тысяч свай, глубина их погружения составляла в среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на одном из участков строительства достигла 88 метров. В настоящее время строители продолжают работу над железнодорожной частью моста.

В конце 2017 года прошло всенародное голосование за название моста на полуостров. 64% проголосовавших выбрали вариант Крымский мост, 24% — Керченский мост и 6% — Мост Воссоединения. Таким образом, официальным названием перехода был выбран именно Крымский мост.

В январе 2018 года на базе эксплуатации моста начались пуско-наладочные работы, а на готовых участках строители приступили к устройству асфальтобетонного покрытия. Затем последовали работы по обустройству моста барьерными ограждениями, системой освещения, системами энергоснабжения и водоотведения, а также автоматического управления дорожным движением, которое необходимо как для управления дорожным движением на мосту, так и для информирования водителей о текущей обстановке на сооружении в момент его эксплуатации.

В первой декаде мая заказчик строительства моста ФКУ Упрдор “Тамань” сообщил о том, что “Стройгазмонтаж” завершил строительство автодорожной части Крымского моста и она готова к открытию. Затем в течение нескольких дней дорожники завершили обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службы эксплуатации подготовили все системы и подразделения к обеспечению безопасного движения по новой автодороге. В понедельник, 14 мая, в Госкомитете дорожного хозяйства РК сообщили о завершении строительства автомобильного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи. Днем ранее было открыто рабочее движение автотранспорта по путепроводу через автоподход к мосту.

Грузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.

В настоящее время “Стройгазмонтаж” продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения — декабрь 2019 года.



ria.ru