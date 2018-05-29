«Листая страницы истории» – квест на Историческом бульваре

29 мая 2018     37
«Листая страницы истории» - квест на Историческом бульваре

Старые добрые детские игры. Даже подростки, которые хотят быть «взрослыми» в свои 14 лет, не прочь вспомнить «прятки», поискать соперников в «казаках-разбойниках», собрать свою команды, придумывать вместе приключения, стремясь воплотить в жизнь выдуманные подвиги. Чего уж говорить о десятилетних мальчишках и девчонках, большую часть времени у которых занимает учеба, кружки и выполнение домашнего задания, забывая в этой круговерти о том, что детство – оно мимолётно. И они – дети. Не маленькие, конечно, но дети. Им бы поиграть!

Именно так мы рассуждали, думая над очередным итоговым мероприятием действующего уже 5 лет совместного проекта Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара и СДМФ им. Н.Г. Кузнецова и «Исторический клуб морских путешествий». В течение учебного года юнги Севастопольской детской морской флотилии приходят в детскую библиотеку, слушают об истории Севастополя, России, о людях, прославляющих свою страну, выбирают и читают книги о подвигах и жизни героев, служивших своему Отечеству. И чтобы понять, насколько ребятам это интересно, в мае проводится проверка знаний наших гардемаринов. Ясно, что мальчишки и девчонки, уставшие от уроков, контрольных и проверок, вряд ли, приходя в библиотеку, мечтают об очередных экзаменах. Все это мы учли и придумали для ребят занятие – поиск.

Квест «Листая страницы истории. Уже за полчаса до начала игры, ребята томились ожиданием старта . И дождались. Разделившись на три команды, получив карты маршрута (у каждой команды был свой путь ), мальчишки и девчонки бросились на поиски заветных конвертов, в которых были задания. После того, как конверт найден, он отдается специальным агентам. Агент, проверив ответы на вопросы заданий, отдаст его в руки капитана. Победитель – команда, пришедшая к финишу первой со всеми конвертами. Всего остановок на маршруте каждой из трех команд – десять. Старт дан. Гардемарины бросились на поиски . Время пошло.

Все время, пока шла игра, нам было волнительно. Еще не проходило ни одного квеста, чтобы по окончании его не было слёз проигравших. Никто из мальчишек не признался, что переживает, но, мы оказались верны в своих догадках. Игра пролетела мгновенно. Команда победитель – ликовала. А проигравшие не скрывали слёз и разочарования. Но, как показывает практика, все, кто проиграл, жаждут реванша. Этот реванш – своеобразный вызов самому себе, в котором один победитель – ты сам. И ради таких вот побед стоит продолжать работу с мальчишками и девчонками, которые осваивают нелегкую «Науку побеждать» через знания и работу над собой. Ну а мы, в свою очередь, надеемся, что все те знания, которые ребята получают у нас , они пронесут через свою жизнь, помня, что большинство неудач – это всего лишь временное поражение.

 
И.Г. Крайнюк гл. библиотекарь ОНИБТ

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