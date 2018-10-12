Музыкальный фильм достойный премии «Оскар»

Фильм! Фильм! Фильм! – с этих слов из известной песни начался вечер, который сулил множество приятных сюрпризов севастопольской публике. 5 октября в концертном зале Культурно – информационного центра впервые открытие нового творческого сезона провели в уникальном формате, когда кино и музыка объединились на одной сцене.

В торжественной церемонии открытия нового творческого сезона принял участие начальник Главного управления культуры города Н.И. Краснолицкий.

В этот вечер КИЦ превратился в огромный кинопавильон, где на разных съемочных площадках гостей встречали артисты в образах адмирала П.С.Нахимова, Даши Севастопольской, капитана Грея и красавицы Ассоль на палубе корабля с алыми парусами, где очаровательные дамы в кринолинах прогуливались под чарующие звуки классической и инструментальной музыки. В выставочном зале была представлена фотовыставка “Легенды советского кино”.

“У каждого человека есть свой любимый фильм, и когда мы говорим о шедеврах киноискусства, то сразу же вспоминаем саундтрек к любимому фильму. Сегодня прозвучат самые известные песенные композиции из знаменитых отечественных и зарубежных кинофильмов разных лет. Уверена, что наша программа порадует и меломанов, и поклонников кино”, – рассказала Татьяна Зенина.

Солисты центра, вокальные коллективы и артисты исполнили музыкальные хиты из таких известных кинофильмов как “Человек с бульвара Капуцинов”, “Двенадцать стульев”, “Карнавальная ночь”, “Маскарад”, “Летучая мышь”, “Призрак оперы”, “Принцесса цирка”, “Адмирал”, “Тихий Дон” и многих других.

“Музыка – это язык без слов, понятный каждому. Мы включили в программу музыкальные композиции из легендарных кинолент. Мы стремились к тому, чтобы оригинальная сценография, вокал и хореография, видеоматериалы создавали целостную композиционную картину”, — подчеркнула режиссер проекта “Снимается кино”, заслуженная артистка России Ольга Панкратова.

Стоит отметить, что особый зрительский восторг вызвала программа детского кино “Веселая карусель”, где главные роли блистательно исполнили юные артисты, участники творческих коллективов центра.

Съемка завершилась триумфально! Зрители овациями благодарили и маститых, и начинающих артистов. Наш музыкальный фильм публика приняла на «Ура!»



Ирина Яворская

Фото Дениса Жевагина