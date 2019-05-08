На Историческом бульваре обнаружен тайный подземный ход (+ Видео)

В ходе проведения археологических раскопок 4-го бастиона на Мемориальном комплексе памятников обороны города в 1854–1855 годах «Исторический бульвар» археологи обнаружили тайный подземный ход.

Младший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН) Александр Лазарев рассказал о находке: «Этот ход относительно потайной, потому что он есть на сохранившихся до наших дней планах укреплений. Ранее все думали, что ход полностью обрушился и от него ничего не осталось. Но ход сохранился, хотя он частично засыпан. Сохранился вход, сохранилось внутреннее помещение, предположительно, караульное. Внутри ход мы не исследовали, так как такой задачи перед нами пока не ставилось. Ход вел с верхней части укреплений в ров. А во рву он соединялся с разветвленной системой минных и контрминных галерей».

Учёный также сообщил, что грунт здесь состоит из слоев глины и известняка, поэтому практически все горизонтальные ходы прорыты в глине, а вертикальные – прорублены сквозь все слои, в том числе сквозь скалу. Ходы имели систему слуховых и световых колодцев. У подземных горизонтальных ходов глиняные стены, поэтому из-за просочившейся влаги они постепенно обрушивались.

Экспедиция ИИМК РАН проводит на Историческом бульваре археологические работы. Исследования ведутся в рамках масштабной реконструкции и реставрации всей территории Мемориального комплекса Исторического бульвара. В результате будут отреставрированы и восстановлены орудийные дворики левого и правого фасов 4-го бастиона, зонально музеефицированы места раскопок: блиндажи, пороховые погреба, орудийные дворики, подземно-минная галерея.



Фото Галины Коваленко