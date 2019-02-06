Они приближали Победу: История Севастопольских и Балаклавских партизанских отрядов

Великая Отечественная война 1941–1945 годов стала самой тяжёлой и самой жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Весь народ, от мала до велика, поднялся на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Летопись легендарного Севастополя хранит историю о подвигах его защитников, среди которых всегда были не только взрослые, но и дети. Вспомним и мы о подвигах юных севастопольцев, защищавших город в ходе его второй героической обороны 1941–1942 гг.

В августе–сентябре 1941 года возникла необходимость формирования Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов. По решению горкома ВКП(б) и горотдела НКВД в их состав были зачислены судостроители, железнодорожники, рыбаки, виноделы, работники сельского хозяйства, представители партактива и городской интеллигенции. Партизанами становились тогда целые семьи. Такие, как семья Рацко, вступившая полным составом в Севастопольский партизанский отряд. 13-летний Юра Рацко стал самым юным партизаном этого отряда. Вместе со своим отцом, Фёдором Онуфриевичем, командиром группы, Юра неоднократно ходил на боевые задания. Во время одного из боёв он незаметно пробрался в тыл противника, уничтожил пулемётчика и таким образом помог партизанам отбить атаку фашистов. За этот подвиг командир отряда В.В. Красников наградил мальчика пистолетом марки «Намбу». В феврале 1942 г. Юра погиб в бою в районе Монастырской балки (кордон Красный камень), а спустя 25 лет его могила была найдена и опознана именно по этому пистолету.

В октябре 1941 года, в связи с возникшей угрозой захвата города немецко-румынскими войсками и предстоящей обороной, рабочие «Севморзавода», имевшие бронь от призыва в армию и на флот, были отозваны из Севастопольского партизанского отряда и возвращены на свое предприятие. Вместо них по решению горкома партии в отряд были зачислены около 50 школьников 8-10-х классов. Основная часть ребят вошла в группу под командованием Арбузова Василия Тихоновича.

В начале августа 1941 г. комсомольцы выехали в горы, в район Алсу-Атлаус (ныне с. Морозовка – кордон Красный камень), приступили к строительству землянок, закладке материально-продовольственных баз, изучали оружие и местность. Базы отряда были заложены фактически на создававшихся передовых и главных фортификационных рубежах. С началом обороны города они оказались на линии соприкосновения советских и немецко-румынских войск. Часть баз, оказавшихся на переднем крае, была захвачена вражескими войсками, часть – выдана местными предателями и разграблена, что сразу же поставило севастопольский партизанский отряд в крайне тяжелое положение.

После нескольких дней боев, с 9 по 18 ноября 1941 года, чтобы избежать уничтожения, начальник 5-го партизанского района Владимир Васильевич Красников по разрешению руководителей Севастопольского оборонительного района был вынужден отвести отряд в тыл немецких войск, в зону 4-го партизанского района в урочище «Чайный домик» под с. Коккозы (ныне с. Соколиное).

На новое место базирования ушли около 200 бойцов, совершенно без продовольствия, только с запасом патронов и ручных гранат. В условиях крайне суровой зимы уже в начале декабря 1941 года в отряде начался повальный голод, и первыми пострадавшими от него, естественно, стали подростки.

На «Чайном домике» севастопольцы были атакованы немецко-румынскими отрядами и местными «добровольческими отрядами» из предателей. Особенно тяжелыми были бои 1-2 декабря, в ходе которых отряд понес первые большие потери. В начале февраля 1942 г. Красников Владимир Васильевич по приказу главного штаба партизан Крыма направил основную часть отряда (134 человека) в район старых баз (так как там сохранился некоторый запас продовольствия). На переходе и после прибытия на базы в район Алсу-Атлаус отряд был обнаружен полицаями, окружен регулярными войсками и местными предателями. 6-8 февраля 1942 г. в ходе нескольких последовательных ударов отряд был разгромлен. Из 134 бойцов на «Чайный домик» возвратились только 17 человек. Остальные погибли, попали в плен, пропали без вести. Нескольким бойцам удалось пробраться в Севастополь. Понесла невосполнимые потери и группа Арбузова В.Т.: из 50 человек ни один так и не дожил до Победы.

Сразу же после войны фамилии погибших подростков Севастопольского и Балаклавского отрядов были увековечены на памятных знаках, сооруженных на общественных началах на местах боев. Значительная часть останков погибших ребят была перенесена на воинское кладбище около поселка Дергачи, их фамилии обозначены на надгробиях, установленных над захоронениями.

В 2014 году, при проведении поисковой разведки на склоне Монастырской балки, были обнаружены разрозненные человеческие останки. Экспертиза выявила, что они принадлежали подростку 14–15 лет. Недалеко от останков были обнаружены две землянки. При их расчистке поисковики нашли предметы личного пользования. Особый интерес вызвала ручка от зубной щётки, на которой сохранилась выцарапанная надпись «РОЦКО». Это подтвердило тот факт, что именно здесь базировалась и частично погибла комсомольско-молодёжная группа Арбузова В.Т., входившая в состав Севастопольского партизанского отряда.

На основе материалов, имеющихся в Музее героической обороны и освобождения Севастополя, в частности, фотографий юных партизан, их довоенных документов, рисунков, чертежей, писем, личных вещей, воспоминаний их руководителей (В.М. Красникова, М.Ф. Томенко) и предметов из раскопок, в 2015 году был создан документальный фильм «Мальчики».

Юные защитники Родины сражались наравне со взрослыми и пали смертью храбрых, приближая час Победы над врагом. Память об их подвигах навсегда останется в наших сердцах.