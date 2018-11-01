В Севастополе грандиозным семейным праздником открылась новая зона отдыха

В чудесный солнечный день 28 октября в Севастополе в районе 5-го километра состоялся семейный праздник, посвященный открытию благоустроенной зоны отдыха. Гостями мероприятия стали более 3 000 человек – как жители окрестных домов, так и севастопольцы, приехавшие полюбоваться новой аллеей из других концов города. По мнению большинства из них, зона отдыха, построенная благодаря грамотному взаимодействию Правительства г. Севастополя и руководства ТЦ Sea Mall, превзошла все самые смелые ожидания. Гостям понравились и удобные скамейки, и многочисленные фигуры, украсившие пространство, и уличные тренажеры, которые тут же были опробованы.

Праздничная программа стала отличным подарком для сотен детей и взрослых. Малышей развлекали инопланетные роботы Трансформеры, а также знакомые каждому из них Маша и Медведь. Настоящую бурю эмоций у ребятни вызывал гигантский полярный медведь, прогуливающийся по аллее и охотно фотографирующийся с гостями праздника.

Также севастопольцы, пришедшие на открытие новой зоны отдыха, смогли увидеть выступления юных рукопашников и танцоров, восхититься шоу силового экстрима, огненным и диодным шоу, поучаствовать в тренировке по кроссфиту. Прекрасным завершением праздника стали концерт с участием двух кавер-группы Chelsea Band и FUNKFARЫ Party Band, а также красочный фейерверк.

«Мы рады, что смогли создать благоустроенную площадку для жителей района 5-го километра, – рассказал Николай Даньшин, директор по развитию и коммерции ТЦ SEA MALL. – Мы проделали большую работу, в которой нам помогали люди, живущие поблизости. Были целых две инициативных группы, которые поначалу отнеслись к идее строительства новой зоны отдыха негативно, но потом, когда увидели, что мы ничего не портим, а наоборот, расчищаем и строим, изменили свою точку зрения. По их просьбам здесь появились спортивная площадка, тренажеры и прочие функциональные элементы. Лично я очень доволен тем, что получилось, и надеюсь, что севастопольцы – тоже!».

По словам организатора праздника Марии Марковой, одной из просьб местных жителей, которую удалось реализовать, стало создание в новой зоне отдыха детского скилл-парка.

«За последние два месяца в Севастополе появились целых два скилл-парка – один вблизи горы Гасфорта, предназначающийся для взрослых велосипедистов, другой – здесь, на этой аллее, детский, – поделилась Мария Маркова. – Это очень важно для города, ведь в Севастополе нет ни одного места, где бы малыши могли свободно кататься на велосипедах, самокатах и беговелах. Мы будем смотреть, как живет и развивается это пространство. Считаю, что это отличный пример и прекрасный повод организовать другие вело-парки в остальных скверах города».

Многие гости праздника в свою очередь также выразили надежду, что подобные благоустроенные зоны отдыха в скором времени появятся и в других районах Севастополя.