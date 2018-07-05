Открытие творческой лаборатории «RUS 90»

3 июля 2018     119
Открытие творческой лаборатории «RUS 90»

Фестиваль «Zакрытый покаZ – XI» подарил севастопольцам прекрасный повод собраться и в который раз прикоснуться к прекрасному миру поэзии.

28 июня в арт — кафе Культурно-информационного центра состоялось открытие творческой лаборатории «RUS 90».

Почти все участники и зрители, так или иначе, знакомы, поэтому сразу же в зале воцарилась особая доверительная атмосфера. Чтение стихотворений разбавлялось приятным и каким-то по-семейному добрым и искренним конферансом от Андрея Маслова , являющегося по совместительству организатором фестиваля, режиссером театра «Психо Дель Арт»и автором поэтического проекта «Башни из слоновой кости».

Гости, участники фестиваля, в том числе ведущая вечера — актриса театра «Психо Дель Арт» Анастасия Гончарова, наши друзья – воспитанники учебно – театрального центра школы №14 под руководством Ирины Плескачевой совершили обыкновенное чудо: помогли на время вырваться из суеты повседневности, разукрасить мир вокруг яркими красками и наполнить позитивными эмоциями.

На вечере рядом с Д.Хармсом, В.Маяковским, Д.Самойловым, Вяч. Ивановым, Е.Евтушенко, Г.Ивановым, Н.Рубцовым, М.Цветаевой и В.Полозковой в поэтической лаборатории звучали имена севастопольских авторов Павла Любимова, Андрея Маслова.

Возможностью показать себя, высказаться, поделиться мыслями и переживаниями воспользовались воспитанники учебно-театрального центра Ярослав Таранов и Арина Спинова, актер творческого объединения «Тот ещё театр» Михаил Липаев, художественный руководитель КИЦ Елена Санаева, режиссер — постановщик театрального центра Ирина Плескачева, актеры театра «Психо дель Арт»Александр Шамрицкий, Оксана Тяганян, Анастасия Гончарова.

«Я в полном восторге от увиденного и услышанного, — поделилась впечатлением участница «Открытого микрофона» Елена Коробкина из Евпатории. — Столько талантливых и разносторонних людей! Организаторы проекта – молодцы!».

Радует то, что в наше прагматичное время поэзия по-прежнему пробуждает «чувства добрые» в душах и дарит веру в добро и справедливость, красоту окружающего мира, крепкую дружбу и вечную любовь.

 
Отдел информации КИЦ
Фото: Наталья Черная

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