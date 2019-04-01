Планета мастерства, таланта и фантазий

30 марта 2019     76
Открытие 4 театрального сезона в Театре им. Кукол

21 марта весь мир отмечает Международный день кукольника. Наш Театр  имени Кукол обладает своим особым очарованием. Это любимое место не только для детей, но и невероятно большого количества взрослых.  Здесь живет фантазия и вдохновение!  Коллектив Театра имени Кукол  приурочил к этому дню предпремьерный показ  спектакля «Слон Хортон ждет птенца» по мотивам одноименной сказки классика детской мировой литературы Доктора Сьюза.

В свой профессиональный праздник сотрудники театра не остались без  внимания. Коллектив театра поздравила директор Культурно-информационного центра Татьяна Зенина. В зрительном зале едва вместились коллеги, друзья и верные почитатели таланта  виновников торжества.

Режиссер — постановщик А.Макеев, дебютировавший в спектакле и как актер, продемонстрировал весь спектр своего актерского мастерства. В его исполнении добрый и мудрый слон Хортон мужественно противостоит насмешкам, защищая того, кто не может защитить себя сам. О чести, верности данному слову режиссер  спектакля  и  исполнитель сразу двух главных ролей (Хортона и ленивой, очень хитрой птички Мейзи) А.Макеев говорит играючи, легко и весело, вместе с  тем звучит это трогательно  и весьма поучительно. Зрители  получили истинное удовольствие, прикоснувшись к театрально — кукольному и сказочно-волшебному миру, который  создал дружный коллектив  Театра имени  Кукол. С праздником вас, настоящие волшебники и фантазеры!

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой


  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике // Комментарии


Официальное заявление музея Херсонес Таврический о скифском золоте Официальное заявление музея Херсонес Таврический о скифском золоте

В Апелляционном Суде г. Амстердама состоялись открытые для общественности слушания, касающиеся судьбы экспонатов выставки «Крым — золотой остров в Черном море» из коллекций четырех крымских музеев — Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного государственного музея-заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический».

Из глубины веков: как бухты Севастополя получили свои названия Из глубины веков: как бухты Севастополя получили свои названия

Севастополь богат десятками бухт – уникальными, хранящими историю города и носящими имена, которые были даны им за определённое качество или заслугу. В этой статье разберемся в топонимике бухт, находящихся за пределами Севастопольской бухты.

«Шпалы должны лежать ровно, как полоски на хвосте»: Главный прораб Крымского моста провёл хвостконтроль укладки рельсов «Шпалы должны лежать ровно, как полоски на хвосте»: Главный прораб Крымского моста провёл хвостконтроль укладки рельсов

Рыжий кот, негласный символ Крымского моста, трудится на стройке века не жалея лап и времени. Под чутким руководством Мостика через Керченский пролив уже наладилось движение легковушек, автобусов и грузовиков. Сейчас же кипит работа на железнодорожной части Крымского моста.

Какие секреты хранит подземный «дублер» Севастополя Какие секреты хранит подземный «дублер» Севастополя

Долгие годы благодаря секретным военным объектам и разработкам Севастополь был окутан ареалом тайны. Город был закрытым, и попасть в него могли далеко не все. После развала Советского Союза Севастополь открыли, и многие его секреты стали доступны широкой общественности. Впрочем, ему еще есть чем удивить любителей тайн. Особенно в части, скрытой глубоко под землей.

Седой чудак-художник: семь штрихов к портрету Владимира Проценко Седой чудак-художник: семь штрихов к портрету Владимира Проценко

В первый день февраля в арт-отеле «Украина» открылась выставка памяти Владимира Проценко – легендарного акварелиста, мудрого преподавателя, севастопольского романтика. В трех залах представлены акварели, масляная живопись и концептуальные абстрактные композиции.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info