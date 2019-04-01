Планета мастерства, таланта и фантазий

21 марта весь мир отмечает Международный день кукольника. Наш Театр имени Кукол обладает своим особым очарованием. Это любимое место не только для детей, но и невероятно большого количества взрослых. Здесь живет фантазия и вдохновение! Коллектив Театра имени Кукол приурочил к этому дню предпремьерный показ спектакля «Слон Хортон ждет птенца» по мотивам одноименной сказки классика детской мировой литературы Доктора Сьюза.

В свой профессиональный праздник сотрудники театра не остались без внимания. Коллектив театра поздравила директор Культурно-информационного центра Татьяна Зенина. В зрительном зале едва вместились коллеги, друзья и верные почитатели таланта виновников торжества.

Режиссер — постановщик А.Макеев, дебютировавший в спектакле и как актер, продемонстрировал весь спектр своего актерского мастерства. В его исполнении добрый и мудрый слон Хортон мужественно противостоит насмешкам, защищая того, кто не может защитить себя сам. О чести, верности данному слову режиссер спектакля и исполнитель сразу двух главных ролей (Хортона и ленивой, очень хитрой птички Мейзи) А.Макеев говорит играючи, легко и весело, вместе с тем звучит это трогательно и весьма поучительно. Зрители получили истинное удовольствие, прикоснувшись к театрально — кукольному и сказочно-волшебному миру, который создал дружный коллектив Театра имени Кукол. С праздником вас, настоящие волшебники и фантазеры!



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой