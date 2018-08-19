Поисковый отряд «Лиза Алерт» напоминает об основных аспектах безопасности ребёнка

19 августа 2018     20
Поисковый отряд «Лиза Алерт» напоминает об основных аспектах безопасности для ребёнка

В прошлом году летом в России погибло более шестисот детей. Шестьсот детей – это полноценная стандартная школа. Пустая школа. Это более шестьсот человек, которые не вырастут. Шестьсот семей, переживших чудовищное. Шестьсот детей, которые могли бы остаться в живых.

Среди них:
– те, кто залез в трансформаторную будку,
– те, кто сел в машину к условно знакомому человеку или пошёл с ним,
– те, чьи родители отвлеклись на несколько минут, пока они купались,
– те, кто не знал, что нельзя никуда уходить с незнакомыми людьми или забыл об этом,
– те, кто полез в заброшенный дом и погиб там под обрушившейся мебелью,
– те, кто оказался в природной среде без присмотра родителей и не знал, как себя вести, если ты заблудился.

Этим летом в чёрном списке поисков нашего отряда – малыш, провалившийся в выгребную яму на территории школы, девочка, которая залезла в выброшенный холодильник и не смогла выбраться, дети, погибшие от рук педофилов, утонувшие.

 
Дорогие взрослые, в связи с тем, что впереди ещё две недели каникул, когда дети будут подолгу находиться без присмотра, «Лиза Алерт» хочет вам напомнить:

1. если вы регулярно, например, раз в две недели не повторяете со своими детьми правила безопасности, они не вспомнят о них, когда придёт опасность;

2. если ваш ребёнок не знает, что нельзя никуда уходить с незнакомым человеком, что бы он ни просил и ни предлагал, он рано или поздно может уйти;

3. если вы отправляете детей купаться, а сами общаетесь с другими или загораете, вы рискуете жизнью своих детей;

4. если ребёнок не знает, что, заблудившись, надо остановиться, однажды вы можете потерять его и не найти;

5. если вы спокойно проходите мимо открытых люков, легко доступных заброшенных резервуаров, не огороженных свалок и полуразрушенных зданий, когда-нибудь вы можете оказаться там с поисковой группой;

6. если ребёнок не помнит наизусть ваш номер телефона, он не сможет позвонить и попросить вас о помощи, когда останется без него;

7. если вы легко отправляете маленьких детей перемещаться на большие расстояния, в том числе в темноте, они могут не дойти до конечной точки;

8. если вы время от времени не контролируете группы в социальных сетях, в которых состоит ребёнок, и список его друзей, то вы можете пропустить появление в его жизни опасных «друзей» и увлечений;

9. если ваш ребёнок не вернулся домой вовремя, не отвечает на звонки, прошло полчаса, час, а вам неловко звонить друзьям и знакомым и обращаться в полицию, вы теряете драгоценное время;

10. если ребёнок не приучен к тому, что есть правила безопасности, которые нарушать НЕЛЬЗЯ (залезать в трансформаторную будку, ходить по карнизу и так далее), он будет их нарушать;

И главное. Если у вас нет доверия с ребёнком, вы можете слишком поздно узнать о том, что его можно было спасти.

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