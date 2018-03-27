Праздник музыки, любви и красоты в КИЦ

Всем известно высказывание про то, что красота способна спасти мир. Возможно, оно немного утрировано, но благодаря прекрасному хочется жить, творить и любить. Во все времена настоящей красоте поклонялись и даже обожествляли. 25 марта лаборатория творческих проектов «АРТ – Формат» и народный музыкальный театр «Проект 8692» Культурно-информационного центра представили севастопольцам концерт-феерию «Богини». Именно божественная женская энергия по средствам музыки и танцев с первого аккорда завладела залом и не отпускала до последней музыкальной композиции. Благодаря оригинальной режиссерской трактовке заслуженной артистки России Ольги Панкратовой и современной сценографии все виды искусства на сцене слились воедино: органично, изящно и божественно прекрасно!

«Коллектив КИЦ подготовил ко Дню работника культуры России для горожан, коллег творческий подарок. Мы постоянно экспериментируем, придумываем что-то новое, своё, но стараемся сохранить главное: постановки должны быть интересными, насыщенными и нести любовь и добро. Для нас очень важно, чтобы душа, соприкоснувшись с восхитительным миром музыки, танца на несколько часов погрузилась в другой мир — мир чувств и ярких положительных эмоций»,- рассказала директор КИЦ Татьяна Зенина.

Концерт получился действительно феерическим и прошел на одном дыхании. Зрители искренне аплодировали артистам, подарившим им такой чудесный и незабываемый вечер. В честь профессионального праздника и в знак глубокой признательности за плодотворную работу коллективу КИЦ вручили корзину цветов от депутата Государственной думы РФ Д.А.Белика.

Закончилась программа, но праздничное настроение и положительный эмоциональный подъем от концерта надолго останется в сердцах благодарных зрителей.



Фото Дениса Жевагина