Праздник музыки, любви и красоты в КИЦ

27 марта 2018     84
Праздник музыки, любви и красоты

Всем известно высказывание про то, что красота способна спасти мир. Возможно, оно немного утрировано, но благодаря прекрасному хочется жить, творить и любить. Во все времена настоящей красоте поклонялись и даже обожествляли.  25 марта   лаборатория творческих проектов «АРТ – Формат»  и народный музыкальный театр «Проект 8692»  Культурно-информационного центра представили  севастопольцам  концерт-феерию «Богини». Именно  божественная  женская энергия  по средствам музыки  и танцев  с первого аккорда  завладела залом  и  не отпускала  до последней музыкальной композиции.  Благодаря оригинальной режиссерской трактовке заслуженной артистки России Ольги Панкратовой  и современной сценографии   все виды искусства  на сцене слились  воедино:  органично, изящно и божественно прекрасно!

«Коллектив КИЦ  подготовил  ко Дню работника культуры  России для горожан, коллег  творческий  подарок. Мы   постоянно экспериментируем, придумываем что-то новое, своё, но стараемся сохранить главное: постановки  должны быть интересными, насыщенными и нести любовь и добро. Для нас очень важно, чтобы душа, соприкоснувшись с  восхитительным миром музыки, танца  на несколько часов погрузилась в другой мир —  мир  чувств и  ярких  положительных эмоций»,- рассказала директор КИЦ  Татьяна Зенина.

Концерт получился  действительно  феерическим и   прошел  на одном дыхании.  Зрители искренне  аплодировали артистам, подарившим им такой  чудесный и  незабываемый вечер.  В честь профессионального  праздника  и в знак глубокой признательности  за плодотворную  работу   коллективу  КИЦ вручили  корзину цветов  от  депутата Государственной  думы РФ Д.А.Белика.
Закончилась программа, но праздничное настроение и положительный  эмоциональный подъем от концерта надолго останется в сердцах благодарных  зрителей.

 
Фото Дениса Жевагина

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