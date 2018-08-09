Премьера спектакля «Терем Ок.» в театре имени Кукол

7 августа 2018     111
Премьера спектакля «Терем Ок.» в театре имени Кукол

5 августа в театре имени Кукол Севастопольского Культурно-информационного центра прошла  премьера спектакля «Терем Ок.»

Кто не знает сказку про зверушек, которые поселились в теремке? Кому из нас не читали её в детстве?! В  нашем театре  зрители встретились с давно знакомыми героями, которые вместе  с режиссером — постановщиком Артемом Макеевым, главным художником Еленой Собяниной и актрисой Катей Стариковой (важно отметить, что Катя является соавтором этого спектакля)  превратили  русскую народную  сказку в увлекательный интерактивный спектакль.

У всех без исключения хорошее настроение возникает, как только переступаешь порог театра. Настоящий восторг, ощущение рождения чуда — с самой первой секунды до последней. В постановке  всё  продумано до мельчайших деталей —  и музыка, и декорации, и реквизит. Актёрская игра восхищает и пленяет. Создаётся прекрасная иллюзия, что этот спектакль «рождается на глазах»: я давно не испытывала такой радости, такого удивления, как в детстве, словно меня заколдовали в хорошем смысле этого слова.

Действие спектакля происходит вокруг ребёнка. Дети с родителями сидят на полу, на мягких подушках, и становятся не только свидетелями, но и участниками театральной игры. Сразу стоит отметить, что  сюжет отличается от оригинальной сказки. «Терем Ок.» – это ожившая сказка с динамичным сюжетом, узнаваемыми героями и захватывающими танцами под популярные музыкальные композиции на русском, испанском, грузинском, английском, украинском и  японском  языках. Оригинальная постановка А.Макеева  учит маленьких детей читать театральные метафоры, а взрослых – снова начать фантазировать. Спектакль пронизан  искрометным юмором и добром.  Спасибо гостеприимному «Теремку» за ощущение настоящей радости, которую мы способны испытывать в детстве, а потом как-то незаметно для себя теряем. Спасибо актерам за настоящее волшебство!

 
Ирина Яворская

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