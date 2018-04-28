Приключения и магия в детской библиотеке

Библиосумерки. Это слово, поначалу так удивляющее необычностью своего звучания, уже стало привычным в нашем городе. Общероссийская акция проводится в Севастополе не в первый раз и является традиционно ожидаемым праздником для всех, кто любит книги, загадки, приключения и тех, кто шагает в ногу с чтением.

«Библиосумерки – 2018» собрали в отделе новых информационно – библиотечных технологий Центральной городской детской библиотеки им. А.П Гайдара мальчишек и девчонок, пожелавших прикоснуться и , конечно, поучаствовать в волшебных, магических посиделках в компании любимых книжных героев. Магических – потому, что именно «Магия книги» стала темой вечера. Ну а что может быть привлекательнее для наших читателей, чем волшебство и магия? Конечно же, только участие в этом самом волшебстве.

Первым этапом магических приключений в библиотеке стала медиапрезентация о том, где находятся волшебные, сказочные, мистические места нашей планеты, и где рождаются и живут сказки. Какие они на самом деле: Волшебный лес Винни Пуха и Зазеркалье Алисы, Атлантида и сказочный Неверлэнд, Королевство Нарния и Страна золота и драгоценностей Эльдорадо? Существуют ли замки Золушки и Белоснежки? В какой стране живет героиня сказки «Ледяное сердце»? И, конечно же, где в России те волшебные места, в которых до сих пор случаются чудеса? Мы словно погружались в сказку вместе с нашими читателями, путешествуя с ними во времени, открывая для себя что – то новое в магии книжных страниц.

И вот когда книжный магический флёр окутал наших мальчишек и девчонок , пришла пора окунаться в книги на практике. Викторина «Своя игра» по самым известным сказкам разбудила соревновательный азарт среди команд. Каждый из ребят стремился показать знание литературных героев и, разумеется, выиграть. Отдавать победу просто так не собирался никто. Несмотря на то, что вопросы были сложными, мальчики и девочки отвечали на них мгновенно, словно сами герои сказок шептали ребятам верные ответы. Дружба не победила, команды заняли первое, второе и третье места, но каждый из читателей , обещал реванш.

Ну а мастер – класс по фокусам стал апогеем сумеречных посиделок в библиотеке. Почувствовать себя Гарри Поттером , научиться пусть простым, но все же волшебным трюкам, которыми потом всегда можно удивить друзей и, разумеется, родителей – это ли не мечта каждого ребенка? Пожалуй, никогда еще у нас не было так тихо и шумно одновременно. Минута – пока делается фокус – абсолютной тишины, и сразу же по окончании – взрыв эмоций , желание разгадать и повторить трюк… Ребята запоминали, записывали фокусы, а когда секрет открывался, слегка разочаровывались. Потому, что пока ты не знаешь ответа на то, что тебе неизвестно – ты веришь в чудеса. А чудес в наше время не хватает не только взрослым, но и детям.

Время пролетело быстро. Вечер волшебства закончился. Но это не значит, что магия книги прекратила свое действие. Она околдовала всех, заставив забыть о том, что за окном едут троллейбусы и шумят клаксонами автомобили, и унесла нас в страну иллюзий. И в этой загадочной стране искали мы ответы на все то, что загадочным образом превращает книгу в волшебную палочку, которая делает души всех людей светлыми и чистыми. Волшебство, которое заложено в чтении, будет сопровождать нас всю жизнь. И мы верим, что книга для наших ребят всегда будет той самой магией, которой можно воспользоваться в любой момент, чтобы найти ответы на любые вопросы и которая станет для них волшебной палочкой доброты и человеколюбия.



Гл. библиотекарь ОНИБТ И.Г. Крайнюк